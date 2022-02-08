年假後腸胃炎？營養師教飲食調整5重點：蘋果可助止瀉

▲營養師分享腸胃炎、腸胃不適時的飲食調整重點。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

年假放完，除了要面對發胖問題，不少人還有腸胃道不適的狀況，知名營養師高敏敏就指出，每次長假過後腸胃炎掛病號的人都變多，因為大魚大肉後常會導致腸道問題，尤其得了腸胃炎的人更要注意飲食上的調整。她就分享2種腸胃炎的判斷法及腸胃炎時的5個飲食重點，避免加重腸胃不適情況並幫助緩解。

＃細菌型腸胃炎



細菌行腸胃炎的症狀包含，發燒可能會持續2～3天，拉肚子一天3次以上，且是水狀黏液糞便、有血便可能，並可能有嘔吐症狀。

病原體可能來自沙門氏菌、志賀氏菌、腸炎弧菌、霍亂弧菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等。

＃病毒型腸胃炎



病毒型腸胃炎也可能會發燒，但拉肚子較不會出現血便或黏液狀糞便，若是染上諾羅病毒較常出現嘔吐之症狀，並伴隨噁心。

病原體則可能來自諾羅病毒、腺病毒、輪狀病毒、星狀病毒。

高敏敏提醒，很多人都以為腸胃炎是因為吃到不乾淨的食物，但其實暴飲暴食、吃太油等都可能會有一些腸胃道不舒服的症狀，而如果是「病毒型腸胃炎」或「細菌型腸胃炎」更別輕忽。她也提醒如果真的得了腸胃炎，飲食上更要注意以下5個重點。

1.多喝水



如果舌苔乾、皮膚乾、頭昏眼花都可能是水份不足，多補充水分以免脫水。

2.注意電解質平衡



因爲腸胃炎常伴隨拉肚子，可喝運動飲料補充電解質，以免拉肚子拉到電解質失衡。

3.飲食清淡



不要還像往常般隨意吃喝，飲食要清淡，以好消化的食物為主。

4.少量多餐



少量多餐可減少腸胃刺激，可以把一天3餐分成一天6餐，像是3正餐＋3點心。

5.如果一直無法改善，請儘速就醫

很多人腸胃炎時以為只能吃粥，高敏敏表示，其實只要掌握「好消化的清淡飲食」＋衡量好自己腸道狀況，以下食物也可以吃：

＃可止瀉的水果：蘋果、香蕉



＃水煮清湯類：蛋花湯、清湯麵、粥品



＃好消化的食物：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾



＃少粗纖維的菜：蔬菜的葉菜部分

另外，也要避免吃油煎油炸、辛辣刺激食物或蛋糕、甜甜圈等甜食及高糖飲料，選擇無糖飲品補充水份可以，但有糖的會影響滲透壓，可能導致繼續拉肚子。

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