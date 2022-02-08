「壞情緒」才是老化真正關鍵　3方法擺脫悲傷痛苦

記者李薇／綜合報導

很多人以為，最容易讓女生變老、變醜的時間、是紫外線，但其實壞情緒更是讓人加速老化的關鍵，包括悲傷、恐懼、壓力、委屈等等這些負面情緒中過日子，不僅僅會老得快，更容易導致生病，一但壞情緒堆積起來，很容易讓精神被擊潰，生病、老化當然就會排山倒海而來。所以想要抗老、漂漂亮亮，開心快樂絕對是重點。

1.和人相處別太執著

如果你付出很多真心跟熱情，換來的是別人的冷漠、欺騙或是背叛，不用生氣或是傷心，也不需要去哭訴質問，反而應該感謝他，讓你懂得了交朋友的關鍵，「愛人7分、自留3分」，只要收回對對方的期待，自己做到問心無愧，這樣就可以避免大部分的失望和痛苦。

2.要停止跟過去糾纏

一個人最低情商的表現，就是和過去的爛人、破事糾纏，不論是情緒上的糾葛、還是實質上的牽絆，都很容易成為前進路上的絆腳石，曾經驕縱自負、虛榮懶惰等等的情緒，都是過去的自己，現在應該向前看，把不好的過去留在過去，變成成為最好自己的養分。

3.要勇敢地說不

自己實在不願意去做的事情，或是別人無理的要求，直接拒絕，這樣別人才會尊重你，比起你昧著良心答應了，後面又去指責別人不懂事，又怪自己沒出息，先拒絕才是真正需要學會的人生課題，適當的自私才可以活得更加快樂。