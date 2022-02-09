最講義氣星座Top 3 ！第一名根本重友輕色，赴湯蹈火都沒差

▲「最講義氣星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

俗話說出外靠朋友，交到好朋友就像是遇到寶一樣，能夠為你分擔喜怒哀樂，還能幫助你成為更好的人，以下就公開「最講義氣星座」Top 3 ，看看你身邊有沒有這樣的人，簡直可遇不可求！

Top 3 天蠍座

天蠍座的朋友其實不多，但是一旦走心被他認定是「好朋友」，那麼天蠍絕對會一直把你放在心裡，就算你有困難需要幫助，天蠍第一個站出來也毫無怨言，他認為自己為摯友付出是應該的，就算沒有回報，天蠍會盡可能成為他人生命中的貴人，是非常值得深交的星座。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座習慣默默陪在好友身邊，雖然平時打打鬧鬧，不過關鍵時刻巨蟹可是很能派上用場的，他們會為好友提出最真誠的建議，總是拿出自己最善良的一面去對待朋友，所以巨蟹一旦交了好朋友，那就是天長地久的，走過任何困難也會陪在一旁。

Top 1 牡羊座

牡羊座最講義氣可不是假的，他們為了好友願意赴湯蹈火，除了為他人解決困難，就算是戀人和摯友同時出現，牡羊也不可能重色輕友，而是默默把朋友放在生命重要的位置，他們習慣保護自己認為重要的人，這份友情也是誰都替代不了的。

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