fb ig video ETtoday search mobile

最講義氣星座Top 3 ！第一名根本重友輕色，赴湯蹈火都沒差

>

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「最講義氣星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

俗話說出外靠朋友，交到好朋友就像是遇到寶一樣，能夠為你分擔喜怒哀樂，還能幫助你成為更好的人，以下就公開「最講義氣星座」Top 3 ，看看你身邊有沒有這樣的人，簡直可遇不可求！

Top 3 天蠍座

天蠍座的朋友其實不多，但是一旦走心被他認定是「好朋友」，那麼天蠍絕對會一直把你放在心裡，就算你有困難需要幫助，天蠍第一個站出來也毫無怨言，他認為自己為摯友付出是應該的，就算沒有回報，天蠍會盡可能成為他人生命中的貴人，是非常值得深交的星座。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座習慣默默陪在好友身邊，雖然平時打打鬧鬧，不過關鍵時刻巨蟹可是很能派上用場的，他們會為好友提出最真誠的建議，總是拿出自己最善良的一面去對待朋友，所以巨蟹一旦交了好朋友，那就是天長地久的，走過任何困難也會陪在一旁。

Top 1 牡羊座

牡羊座最講義氣可不是假的，他們為了好友願意赴湯蹈火，除了為他人解決困難，就算是戀人和摯友同時出現，牡羊也不可能重色輕友，而是默默把朋友放在生命重要的位置，他們習慣保護自己認為重要的人，這份友情也是誰都替代不了的。

►看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子

►最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍想一輩子不結婚，愛自己更輕鬆

關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 天蠍座, 牡羊座, 友情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」，第1招簡單到不行

營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」，第1招簡單到不行

星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開

星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開

Lisa曬中分「愛心瀏海」露額頭！　網認不出失望喊：秒變路人

Lisa曬中分「愛心瀏海」露額頭！　網認不出失望喊：秒變路人

別輕易放棄！「你討厭的人正在努力」10條勵志金句，狠狠打醒你 皮膚科醫師揭4種「爛臉式保養法」！塗乳液愛拍打小心長皺紋 舒淇頂西瓜皮白髮撞臉「鍾明軒」！　超強駕馭力怎麼穿都美翻 談戀愛容易「胡思亂想」的3大星座！Top 1 沒安全感，很需要關心 學蕾哈娜、Lisa這樣搭「芭比粉」！用「災難元素」穿出時髦甜辣感 迪麗熱巴生圖曝驚人真實「腰臀比」！　星河裙造型粉絲全醉了 李沐《早餐》狂嗑飯糰不發胖　先避開NG菜單這樣吃更健康

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面