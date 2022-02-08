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曾沛慈同框老公放閃　婚後首個情人節見「鑰匙」有感而發

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▲▼ Pandora,APM MONACO 。（圖／公關照）

▲新婚的曾沛慈與老公Peter一起拍Pandora情人節形象照。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星曾沛慈今年1月宣布與認識超過10年的音樂工作者Peter結婚，新婚夫婦受丹麥品牌Pandora之邀，一起拍情人節形象照，完全藏不住甜蜜，曾佩慈戴著主打款的掛鎖與鑰匙首飾有感而發，透露以前懷疑愛情是否鎖得住，歷經日常生活所累積的信任感才發現，佩戴如此有意義的首飾，也是一種很好的提醒，她說：「Peter送我的第一個首飾，就是鑰匙形狀的項鍊。」

▲▼ Pandora,APM MONACO 。（圖／公關照）

▲曾沛慈調皮遮住老公的眼睛，甜蜜盡在不言中。

Pandora以「心鎖橋」為靈感，創造可拆開佩戴的掛鎖與鑰匙吊飾，當鑰匙插進鑰匙孔內時便會解鎖，共推出 925 銀、鍍14K 金與鍍14K玫瑰金三種款式。讓新婚的曾佩慈與老公Peter一起戴出甜蜜互動，她說：「我擁有掛鎖，而他戴著鑰匙，很浪漫。」

▲▼ Pandora,APM MONACO 。（圖／公關照）

▲Pandora 925銀掛鎖鑰匙吊飾（由上至下）2,480元，鍍14K金掛鎖鑰匙吊飾 3,280元，鍍14K玫瑰金掛鎖鑰匙吊飾2,880元。

摩納哥品牌APM MONACO也為西洋情人節創作全新Valentine系列，除了以法文「我愛你」、心形圖案裝飾首飾，同時發表迷你愛心鎖可調節項鍊、耳環，不僅正面彰顯精巧設計，側邊還藏有「LOVE」字樣，從任一角度欣賞都完美。

▲▼ Pandora,APM MONACO 。（圖／公關照）

▲APM MONACO迷你愛心鎖可調節項鍊，6,700元。（圖／APM MONACO提供）

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關鍵字：

曾沛慈, Pandora, APM MONACO

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