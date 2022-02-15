9款網友大推「一生摯愛」的彩妝清單　NARS小白餅、子彈唇膏入手不後悔

實習記者施至真／綜合報導

美妝產品百百種，每天都有新品推出，讓彩妝新手好頭痛，不知道該從哪裡下手才好。想要入坑美妝圈的朋友，先不用緊張，今天整理了9款網友大推「一生摯愛，無限回購」的熱門彩妝清單，樣樣都是日常百搭、實用、不挑人的命定款好物，值得一再回購。

＃蘭蔻 零粉感超持久粉底

適合自己的粉底能使整體妝感服貼、細緻有光澤，底妝界長年熱銷冠軍「零粉感超持久粉底」，被譽為戴口罩都不怕脫妝、浮粉的底妝產品，質地水潤輕盈，非常好推勻，剛上妝時呈現微霧妝感，出油後則轉為自然奶油肌，非常推薦初次想入手專櫃底妝的水水們。

▲底妝界長年熱銷冠軍「零粉感超持久粉底」。（圖／翻攝自蘭蔻官網）

＃NARS 超持久亮顏氣墊粉餅

被點名零負評氣墊的小方盒「超持久亮顏氣墊粉餅」，添加高保濕成分，不僅控油持妝，還擁有超高遮瑕度，輕拍上臉就能修飾暗沉、蠟黃，並完美隱形毛孔和黑眼圈問題，展現好氣色妝容，小小一盒帶出門補妝更是超方便，別再猶豫了，快點入坑吧。

▲超持久亮顏氣墊粉餅也是持久底妝代表。（圖／翻攝自NARS官網）

＃NARS 裸光蜜粉餅

NARS除了紅翻天的氣墊底妝，赫赫有名的小白餅「裸光蜜粉餅」也是網友大推的無限回購定妝神器，輕刷上臉就能讓底妝微透細閃光澤，打造低調奢華妝感，不少網友曬出鐵片君，喊：「控油又持妝，真的是一生摯愛。」

▲NARS 裸光蜜粉餅輕輕一掃就能讓底妝細緻加倍。（圖／翻攝自NARS官網）

＃Excel SR03眼影

專櫃、開價眼影盤百百種，但最多人擁有的絕對是Excel四色眼影盤，除了粉質細緻好暈染，零廢色更是人氣居高不下的首要原因，其中最多人入手的就是SR03米棕大地色眼影盤，簡易好搭配的懶人眼影，讓人每天都想用，就連化妝菜鳥也能立刻上手。

▲人手一盒的Excel四色眼影必收。（圖／翻攝自屈臣氏）

＃植村秀 武士刀眉筆

以日本傳統武士刀為靈感，打造出宛如武士刀的細緻筆鋒，不論濃眉或淡眉，都能輕鬆描繪自然眉型，畫出根根分明的毛流感，多種眉筆顏色色選，還能貼合不同髮色，打造整體一致的自然妝感，雖然售價在眉彩產品來說不算便宜，但網友紛紛表示「根本用不完、買一支就能用超久，值得！」

▲怎麼用都用不完的武士刀眉筆，值得入手。（圖／翻攝自植村秀官網）

＃艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏

纖長睫毛固然重要，但根根分明的美睫更能展現滿滿仙氣，想要睫毛持久定型卻捲翹乾淨，絕對要記得使用這款睫毛底膏，配合梳子型的刷頭，在打底時能將睫毛梳開，保證纖長、捲翹、不結塊，彩妝新手和手殘黨的自然美睫就靠它。

▲艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏。（圖／翻攝自艾杜紗官網）

＃1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏

被譽為開架No.1睫毛王的1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，可以解決睫毛稀疏、短小等問題，刷一下就能展現根根分明的美睫，帶有紅棕色調的巧克力棕，更能展現自信魅力，讓眼睛自然放電超有神！

▲1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏打造水汪汪大眼，讓眼神自然放電。（圖／翻攝自屈臣氏）

＃heme 10 Honey Beige純色腮紅

台灣品牌heme的純色腮紅擁有「國民腮紅」的美稱，不僅價格親民、包裝精緻，粉質及色選更媲美專櫃級質感，其中最熱銷的＃10 Honey Beige蜜糖裸棕色，更是韓妞最愛的輕透淡妝必備良品，輕輕一擦就能營造自然紅潤好氣色。

▲heme純色腮紅買一顆就上癮。（圖／翻攝自heme官網）

＃MAC Chili子彈唇膏

說到經典唇膏，絕對會先想到Chili，在性感的紅色中調和了活潑亮麗的橘色，再加上一點棕色調降低明度，薄擦不僅顯白、更是日常百搭的理想之選，厚塗則讓你變身迷人小辣椒，就算回購100次都不過分！

▲一擦上MAC Chili子彈唇膏馬上就能在朋友圈脫穎而出。（圖／翻攝自小紅書@小獅子33）



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