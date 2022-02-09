情人節必買清單／女孩心中的夢幻美妝TOP 5　送了絕對不會被臭臉對待

記者李薇／台北報導

情人節即將到來，已經準備好要送什麼禮物了嗎？還沒看好的看這篇準沒錯！以下幫你特搜了女孩都會喜歡的5款美妝單品，絕對是夢寐以求的夢幻逸品，不管是包裝還是顏色都是上等之選，趕快去專櫃入手準沒錯。

SABON 25週年沐浴時光禮盒，售價2180元

沉浸在充滿氤氳的浴室裡，在PLV感性的香氣中，享受最具儀式感的時刻，SABON 25週年沐浴時光禮盒中有三款浴室必備品，最具人氣的身體磨砂膏、浴鹽，以及手工橄欖油香氛皂，全部都是迷人的PLV香氣，讓自己在家中即可享受屬於自己的SPA。

Sisley 璀璨鑽白氣墊精華，售價3700元

運用獨家專利璀璨鑽白獨家配方，上妝就是頂級的美白保養，同時擁有SPF50+、PA++++最高規格防禦，打造輕按瞬聚光，一抹亮出玻璃光感肌的效果，輕輕鬆鬆就可以創造出奢華感的肌膚妝容，創造澎潤飽滿的質感。

LA MER 星砂柔化修護唇膜，售價3100元

結合天然植萃多面糖粒結晶的唇膜，裡面添加傳奇核心成分「奇蹟活凝金萃」注入豐沛的修復能量，能有效舒緩、緩解肌膚刺激，粉嫩的外觀、清甜的香氣，更重要的是能呵護因為長期久戴口罩摩擦的黯淡雙唇。

碧麗妃 極萃奢妍修容粉餅，售價2500元

細緻絲滑粉體，添加月見草油，全天候持妝、貼妝無粉感，一餅雙色：粉底色與修容色，融入2種珍珠光薄膜，打造臉部自然陰影、塑造緊緻彈力，宛如濾鏡般完美無瑕，打造出細緻又不泛油光的肌膚質感。

JD SCENT 10 PM簡單玫瑰滾珠香水油，售價1180元

優雅明亮澄澈玫瑰香氣：大馬士革奧圖玫瑰、玫瑰天竺葵、千葉玫瑰，打造出具有層次感的玫瑰香氣，添加親膚性極高、具有「液態黃金」之稱的荷荷芭油，零酒精不刺激、無定香劑、無化合香精最安心，可以塗抹於耳後、頸部、手腕等脈搏體溫較高之處，在舉手投足間都能散發淡雅的迷人香氣。