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營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」，第1招簡單到不行

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▲▼營養師傳授大吃後「體重回歸秘技」 。（圖／Unsplash）

▲每天補充充足水分很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

連假復工，除了心還收不回來，失控的體重更是讓人心好累，營養師孫語霙在臉書提到，吃完高熱量食物的隔天，體重都會反彈一些，只要從3個方向加緊管理，很快就回恢復到原本狀態。

▲▼營養師傳授大吃後「體重回歸秘技」 。（圖／Unsplash）

#喝水每天至少2000cc-3000cc

營養師孫語霙分享，體內代謝、排便順暢、食慾的控制都和水分攝取息息相關，每天喝足量水分很重要，若是真的不喜歡喝水，建議可以嘗試在水中加入檸檬片、挑選無糖氣泡水、無糖低咖啡因茶作為水分來源，能夠幫助你補充水分，又不怕造成身體負擔。

▲▼營養師傳授大吃後「體重回歸秘技」 。（圖／Unsplash）

#吃高纖食物來抵銷傷害

高纖食物不僅能夠消水腫，更能抵銷高油飲食的傷害，膳食纖維存在於蔬果、水果、全榖雜糧、豆類和堅果種子中，建議大餐隔天，至少補充3-5份熱量低的新鮮蔬菜以及2-3份的水果。她提到蛋白質來源建議以豆類為優先，像是隔天早餐可選擇無糖豆漿加上地瓜，午餐則用豆腐取代肉排。

▲▼營養師傳授大吃後「體重回歸秘技」 。（圖／Unsplash）

#補充消化道好菌

她分享打造健康消化道環境，並非一朝一夕可以達成，人體消化道住有1公斤多的細菌，種類多達500-1000種，好菌、壞菌、中性菌彼此互相消長，若你的飲食習慣多為高油、高熱量、低纖維，壞菌繁殖會使嘗到環境惡劣，相反若飲食均衡則能養出好菌，有利消化道健康。

►營養師點名「3款飲料」補不了水　甚至有害健康

關鍵字：

營養師, 熱量, 大吃大喝, 瘦身

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