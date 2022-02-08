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舒淇頂西瓜皮白髮撞臉「鍾明軒」！　超強駕馭力怎麼穿都美翻

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記者王則絲／台北報導

女星舒淇日前獲邀擔任陸版《ELLE》3月號封面人物，拍攝的封面畫報於近日陸續釋出，除撐起華麗秀服、展現一貫女王霸氣之外，其中一組造型裡，舒淇大膽換上了「粉白色西瓜皮」的髮型，奇特模樣令人一時之間認不出來，就有網友忍不住聯想：「怎麼看都是鍾明軒！」

今年45歲的舒淇，長期以來都維持著最佳的狀態，凍齡外貌與體態時常成為焦點。這回登上雜誌封面，舒淇一口氣演繹了多套各品牌秀上的華麗大作，包括THOM BROWNE的銀光繁花斗篷禮服、VALENTINO的黃色開衩大洋裝、BALENCIAGA的浮誇紅絲絨魚尾裙⋯⋯全都輕鬆襯托出女王氣場，除了展現強大資源，更再次凸顯舒淇超強的時尚駕馭力。

不過其中一套SPORTMAX的紫色禮服造型裡，舒淇大膽換上前衛的激短髮來搭配，粉色摻雜的白髮以西瓜皮的髮型呈現，驚人的造型不禁令人感覺陌生，連粉絲們都要認不出來了。這時就有網友發現，舒淇的西瓜皮白髮造型與YouTuber鍾明軒相似度破表，許多人紛紛附和：「怎麼看都是鍾明軒」、「看了兩次確定是不是鍾明軒」還有人說：「以為是陳珊妮染頭髮！」讓大家笑成一片、引起討論。

▲舒淇撞髮鐘明軒。（圖／翻攝自IG）

▲舒淇大膽造型被網友發現與鍾明軒十分神似。（圖／翻攝自IG、FB）

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關鍵字：

舒淇, 鍾明軒

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