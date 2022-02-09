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潤娥「上流千金」穿搭靠一招完成　美照連發張張都超心動！

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▲潤娥。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥最新代言畫報出爐。（圖／翻攝自IG）

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥近日釋出了最新代言畫報，替長期合作之韓國服裝品牌拍攝一系列2022春夏形象廣告，詮釋她最擅長的優雅淑女風格，只見她換上一套套春夏新裝，巧妙運用一招：公主風和幹練風單品組合的方式，打造出猶如「上流千金」般的穿搭造型。

▲潤娥。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥出鏡韓國服飾品牌JIGOTT 2022春夏形象畫報。（圖／翻攝自IG）

潤娥已連續多季、長期代言韓國服飾品牌JIGOTT，今年春夏再度擔綱形象畫報主角演繹新裝，近日美照圖輯連發讓粉絲們張張都想收藏，超心動。JIGOTT的服裝主要以20～30多歲的女人為顧客，主打現代與經典交織的風格，透過細膩剪裁來凸顯溫柔女性的模樣，擅於刻畫高貴氣質。

▲潤娥。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥運用都會風格與公主風格的混搭，穿出「上流千金」感受。（圖／翻攝自IG）

潤娥於本季畫報中穿出了宛如「上流千金」般的視覺感受，貴氣卻不乏少女心的內在，像是黑色西裝中搭以荷葉邊的襯衫、純白套裝裡運用透視蕾絲作為內搭，或是高雅的襯衫裙裝選用丹寧質感呈現和黑紗滾邊⋯⋯都是巧妙結合了幹練的都會女性風格和夢幻少女感，由潤娥駕馭起來更顯仙氣，畫報一釋出便讓粉絲們瘋狂：「是公主吧」、「名媛風好好看」、「太優雅太心動了。」

▲潤娥。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥。（圖／翻攝自IG）

▲更多穿搭美照。（圖／翻攝自IG）

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