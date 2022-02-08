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學蕾哈娜、Lisa這樣搭「芭比粉」！用「災難元素」穿出時髦甜辣感

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▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲蕾哈娜（Rihanna）以一款CHANEL（香奈兒）絕版粉色外套走上街頭曬孕肚。（圖 / 翻攝IG＠badgalriri）

記者王蓁蓁 / 台北報導

前陣子蕾哈娜（Rihanna）以一款CHANEL（香奈兒）絕版粉色外套走上街頭曬孕肚，除了驚喜宣布自己懷孕，身上那套來自CHANEL 1996年秋冬系列的長版外套更是令人驚艷！像這樣有點偏桃紅的死亡系「芭比粉」，一個沒穿好就容易變成時尚災難，隨著早春即將到來，有不少女星早已悄悄將「死亡芭比粉」混入日常，以下快將幾點秘訣筆記起來，保證出門回頭率超高，一點都不災難。

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲韓國時尚KOL Irene Kim以簡單的黑色中空裝，搭配芭比粉燈芯絨長褲。（圖 / 翻攝IG@ireneisgood)

若是擔心芭比粉直接穿上身容易失敗的話，可以先從下半身開始，盡量不要過分搭配，畢竟芭比粉已經夠搶眼了，若是身上太多重點，反而容易讓視覺失焦，像韓國時尚KOL Irene Kim就以簡單的黑色中空裝，來搭配芭比粉燈芯絨長褲，並在肩上披上粉藍針織衫呼應配色，巧妙點綴整體，最後再揹上PRADA Cleo織花腋下包，在休閒穿搭中透出一抹復古感。

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲將搶眼的芭比粉高領搭在淺色系的外套內裡，讓同樣的亮色系互相平衡。（圖 / 翻攝IG@repeller___official)

想要嘗試芭比粉，卻不想太顯眼的話，將搶眼的芭比粉高領搭在淺色系的外套內裡，讓同樣的亮色系互相平衡，另外從外套袖口延伸出來的袖子，也能成為吸睛細節，下身搭配牛仔短裙，在微涼的早春穿出溫暖又充滿活力的造型。

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica運用牛仔單品搭配，穿著VALENTNO粉紅毛呢衫露出腰身耍辣。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj)

同樣運用牛仔單品搭配，Jessica則是穿著VALENTNO粉紅毛呢衫露出腰身耍辣，直接將剪裁舒適的毛呢衫穿出甜辣氛圍，下半身雖然率性，但她以微捲的浪漫髮型混搭，帶出甜而不膩的清爽效果。

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲想當早春韓系小姊姊，當然不能少了針織衫，下身以深棕色作為主軸，整體吸睛卻不會過分搶眼。（圖 / 翻攝IG@yoo.xx)

想當早春韓系小姊姊，當然不能少了針織衫，學韓妞只扣兩顆鈕扣隱約露出的皮膚更加性感，下身以深棕色作為主軸，讓整體吸睛卻不會過分搶眼，迷你裙與及膝長靴則巧妙拉出身形比例。

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲芭比粉穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲利用芭比粉配件來作點綴，加強造型亮點。（圖 / 翻攝iG@repeller___official、＠_mariahwasa、＠__kindacool、品牌提供）

利用芭比粉配件點綴，可以加強造型亮點，像是寒冷天氣必備的褲襪，溫暖之餘，吸睛的粉嫩配色在濕冷的天氣更加亮眼，且在有點沈悶的穿搭中增添了少女氣息 ; 另外以撞色、或是Lisa以條紋搭配丹寧的方式搭配包款，雖是飽和配色卻讓人一眼就清爽，洋溢著滿滿的春天氛圍。

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關鍵字：

芭比粉, Lisa, 蕾哈娜, Rihanna

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