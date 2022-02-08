別輕易放棄！「你討厭的人正在努力」10條勵志金句，狠狠打醒你

▲別輕易放棄，你的敵人正在努力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

成功並不容易，但最難的是堅持下去，堅持的路上會面臨許多問題，像是外界質疑、自我拖延，每次總想放棄的衝動，若你也正往夢想之路邁進，讓以下的勵志金句為你打打氣！

#沒有人不辛苦，只是有人不喊疼。

努力追求目標，辛苦是必然的，但是有的人願意默默捱苦，不說出來。



#自己不努力，沒人會幫你，不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲。



努力過後即便是失敗也沒關係，這樣才對得起自己。

#哪有什麼一夜成名，其實都是百鍊成鋼。

通往成功的路是寂寞的，是一次又一次失敗換來的結果。

#你討厭的人正在努力。



不想輸給討厭的人，現在就必須動起來。

#每一個令你難堪的現在，都有一個不努力的曾經。

千金難買早知道，把握當下才對得起未來的自己。



#熬得住就出眾，熬不住就出局。

吃得苦中苦，方為人上人，為了夢想和目標必須忍人所不能忍。



#愛自己最好的方式，就是讓自己優秀起來。



愛自己不只是滿足物質所需，而是努力充實自己，把握每一個當下。

#你憑什麼不努力，又什麼都想要？

付出多少就收穫多少，什麼都不努力，成功絕不可能從天而降。

#生活再糟糕，也不妨礙你變得更好。

不要把什麼都推給命運多舛，機會會留給準備好的人。

#你總說夢想遙不可及，可你卻從不早起。

成功的第一步就是自律，如果自律都做不到，還談什麼夢想呢。



►日網爆紅「氣球心理測驗」，秒測你2022年戀愛運勢