必搶情人節限定美妝！蘭蔻夢幻氣球玫瑰禮限量送、AUXO香氛蠟燭鮮花禮盒

▲情人節限定美妝陸續登場中。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

每年2月的重點，除了新春年節，還有充滿浪漫氛圍的情人節也不能錯過！隨著節日倒數中，情人節限定美妝早已陸續出爐，像是每年都引發眾多男生排隊買禮物的YSL，今年「熾熱絨情系列」把熱賣唇彩和氣墊換上超時尚的漸層紅絲絨包裝，顏值高到爆表；香氛品牌diptyque則是為熱賣10年的經典玫瑰之水推出淡香精版和4款限量香氛蠟燭，又香又美，很值得搶一波。

LANCOME蘭蔻

▲蘭蔻 IDÔLE唯我香水，50ml，NT$3,150；100ml，NT$4,500。



蘭蔻繼情人節限定絲絨版「小蠻腰」唇膏後，再為情人節準備了超澎湃的氣球鮮花禮盒，結合夢幻愛心氣球和粉嫩玫瑰鮮花，以及散發愛戀香氣的擴香玫瑰香氛禮，搭配1月剛上市就引發討論話題及洗版潮的「IDÔLE唯我香水」，推出2款限定禮盒包裝服務，超浪漫的禮盒包裝讓人一看就心花朵朵開。

▲首波限定「擴香玫瑰香氛禮」。



蘭蔻於2/8起於全台百貨專櫃推出情人節限定禮盒包裝服務，首波「擴香玫瑰香氛禮」，結合唯美粉嫩擴香玫瑰與永生花的花禮上，還有著「#BE my Valentine」告白字句的愛心小卡，即日起至2/14情人節當天，凡於全台專櫃或官網購買全新「IDÔLE唯我香水」50ml以上，即可獲得浪漫「擴香玫瑰香氛禮」。（數量有限，送完為止）

▲愛心氣球鮮花禮於2/12當日限量推出。



而2/12當天更推出超狂的限量「愛心氣球鮮花禮」，在嬌嫩的粉紅玫瑰禮盒中飄蕩著標示「#BE my Valentine」的粉色愛心氣球，超夢幻花盒根本告白神器。於2/12當日至全台12間限定專櫃，購買全新「IDÔLE唯我香水」50ml以上即可直接獲得。（數量有限，送完為止）

AUXO

▲AUXO 情人節限定 香氛蠟燭多肉鮮花禮盒，NT$3,500。



美國布魯克林設計師香氛品牌AUXO，聯手瑪黑家居選物推出「香氛蠟燭多肉鮮花禮盒」，以品牌經典極簡純白的香氛蠟燭，搭配迷你玫瑰和石蓮花多肉植物等鮮嫩花草，打造出浪漫鮮花香氛禮盒。

外盒可自選白色或粉色禮盒，內含1顆AUXO香氛蠟燭，可選擇Nymph 22（苦橙葉／橙花／柑橘）或Aphrodite 5（大馬士革薔薇／麝香／雪松），搭配石蓮花多肉、白桔梗、粉紅迷你玫瑰、滿天星、尤加利葉。將於瑪黑家居選物獨家販售，即日起至2/13開放訂購。



Bobbi Brown

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏，NT$1,100。



有「約會唇膏」暱稱的迷戀輕吻唇膏，靈感來自剛接吻後的自然紅暈，能打造出柔美微霧的薄紗染唇效果，擁有輕盈滑順質地，一擦就能輕柔貼合唇部肌膚，從推出以來深受歡迎，是Bobbi Brown超熱賣的唇彩王。

▲model唇上實擦色依序為#Supernova、#Parisian Red 、#Sweet Coral。



而迷戀輕吻唇膏今年2月將推出全新5色，包括顯白又百搭的時尚棕紅色「#Supernova不敗楓紅」，超顯氣色的糖漬紅蘋果色「#Parisian Red 巴黎女人」，溫柔粉嫩的裸粉奶茶色「#Sweet Coral白桃奶茶」，帶點藍調的莓粉色「#Berry Bright微酸甜莓」和甜美透嫩粉色「#Pink Passion熱戀迷唇」，全都是男生看了也喜歡的約會色，情人節撩男妝必備。

▲2月同步推出唇膏「買大送小」活動。



Bobbi Brown也特別同步推出「買大送小」優惠活動和情人節包裝服務。於2月期間，凡於全台專櫃或專櫃購買任一正貨唇膏／唇露／晶鑽護唇膏，即可獲贈「迷你迷戀輕吻唇膏」熱賣明星色#Ruby；且2/1～2/28活動期間內，凡於專櫃購買任2件正貨商品，即可升級包裝，享有禮盒包裝服務。

LANCOME

▲LANCOME 絕對完美唇膏（2022情人節絲絨限定版），NT$1,250。



每次推出限定款唇彩都引發超高討論話題和搶購潮的蘭蔻，今年一開春才推出全新升級版絕對完美唇膏，首度注入30%玫瑰潤澤唇粹，讓唇膏更柔嫩水潤，管身不僅多了「小蠻腰」曲線，還環繞一圈圈金色花環，超精緻外型猶如時尚精品。

今年情人節，蘭蔻再推超美神作唇彩－絲絨版「小蠻腰」，將剛推出的全新絕對完美唇膏穿上又美又奢華的紅色絲絨外殼，更首度將唇膏體化為心型，整支唇膏從裡到外到有著滿滿戀愛氣息，絕對是情人節的夢幻禮物。

▲手上試色及model實擦色依序為#121、#912。



情人節絲絨限定版「小蠻腰」以冬季大勢的木質棕紅色調為主，一口氣推出2款全新色選，包括一擦顯氣質又超百搭的木質玫瑰色調#121木質復古紅棕，和薄擦優雅、厚塗誘惑感十足的酒紅色#912微醺醋栗酒紅，擦起來都女人味十足又顯白。

▲還有限量「心動印記禮盒」，買2支唇膏就能獲得。



此外，蘭蔻更同步推出「心動印記禮盒」，紅心撲克牌禮盒包裝一拉開就有愛心禮盒躍然而出，凡於全台專櫃購買任2支絕對完美唇膏（需含一支「絕對完美唇膏 2022情人節絲絨限定版」），即可獲贈限量訂製的「心動印記禮盒」，更加送「小黑瓶」超未來肌因賦活露5ml＋IDOLE唯我香水1.2ml，讓美唇、香氛一次擁有。



Giorgio Armani

▲Giorgio Armani MY WAY淡香精 深刻版，50ml，NT$3,950。



Giorgio Armani MY WAY淡香精自推出以來，以明亮甜美的花香調深受不少女性喜愛，而2022年1月，Giorgio Armani為「MY WAY家族」再添新成員。全新推出的「MY WAY淡香精 深刻版」，在珍貴白色花香的層次韻味中，完美連結溫暖木質琥珀香調，打造出有著溫暖沉靜感的頂級白花木質琥珀香調，就像沐浴在和煦陽光下，同時被白花花香餘韻圍繞。

▲消費滿額可獲得限量「MY WAY情人節禮盒」。

在情人節前夕上市的MY WAY淡香精深刻版，更加碼推出超浪漫「限量MY WAY情人節禮盒」！於1/25～2/14活動期間內，於Giorgio Armani專櫃消費滿NT$6,000並含「MY WAY系列香水」，即可以直接獲贈「限量MY WAY情人節禮盒」，內含浪漫永生玫瑰花朵、訂製MY WAY貼紙，還有能招桃花、好人緣還能當擴香石用的「粉紅擴香水晶」，不管是用來送女友、送閨蜜或是送自己都很適合！

Grown Alchemist

▲Grown Alchemist 歲月修護潤色唇膏雙色組，3.8g x 2，NT$1,200。



澳洲高科技植萃保養品牌Grown Alchemist，2022年首度推出情人節限定美妝，將品牌回購率最高的人氣明星商品之一「歲月修護潤色唇膏」作主角，以LIP-LOVE為名推出「歲月修護潤色唇膏雙色組」，內含裸色純白、裸色玫瑰各1支，搭配熾熱鮮紅色的外盒設計，當作情人節禮物送另一半或是兩人一人一支當作「情侶款」用都很合適。

▲內含「裸色純白」及「裸色玫瑰」，也很適合當作情侶款。



其中「裸色純白」能為雙唇提供細緻的保濕與修護，美化唇部線條並減少唇紋深度，尤其獨特霧面質感能打造自然有氣色的微嫩裸唇，搭配簡約中行包裝設計，連男生都愛用；而「裸色玫瑰」則有來自天然礦物的粉嫩玫瑰色彩，單獨使用可打造出唇色均勻豐盈的好氣色美唇，也可作為塗擦重點唇彩前的打底使用，不黏膩的質地滋潤修護雙唇同時，能使後續唇妝色彩更加飽和、顯色均勻。

YSL

▲YSL全新「熾熱絨情」限定系列。



YSL每次推出的情人節限定，不僅勾起女生的搶購慾，更是許多男生情人節送禮的頭號選擇。而今年的情人節限定「熾熱絨情」系列更美出新高度，將奢華緞面唇膏、「小黑條」及恆久完美氣墊等3款人氣商品換上超時尚搶眼的漸層紅絲絨限定包裝，猶如訂製服般的奢華高質感外殼，光看就讓人想全包！

▲YSL 奢華緞面唇膏 熾熱絨情限定版，NT$1,380；奢華緞面絨霧唇膏 熾熱絨情限定版，NT$1,380。



限定「熾熱絨情」系列為兩大經典暢銷唇彩：「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏和經典「金方管」奢華緞面唇膏，各推出NO.21和NO.1966兩款人氣熱賣色號，其中「小黑條」更是首次推出NO.1966色選。

▲model唇部實擦為奢華緞面唇膏＃21；奢華緞面絨霧唇膏＃1966。



奢華緞面唇膏#21是黃皮擦也顯白的優雅復古紅，絲滑質地搭配偏深的紅色，可甜美優雅，厚塗則一秒顯氣場；「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏則是首次推出高級訂製色號#1966，薄塗是橘調豆沙色，厚塗則是時尚感爆棚的暖調棕紅色。

▲YSL 恆久完美氣墊粉餅 熾熱絨情限定版，NT$2,500。



被譽為「全球最美氣墊」的恆久完美氣墊粉餅，有著獨特「超持久抗汗微粒」和多款植物精萃調和成的植萃霧光複方，擁有長效保濕力的同時，能輕薄貼合肌膚且完美遮瑕不厚重，打造薄透自然的微霧光美肌。而熾熱絨情限定版換上漸層感紅絲絨粉盒，更是美上加美。

▲上市期間還有限量禮盒包裝服務。



YSL更同步推出「限量熾熱絨情禮盒」，消費滿額即可以享有情人節限定包裝服務。於1/21起，消費任2支唇膏值可獲得「熾熱絨情迷你提袋包裝」；而單筆消費滿NT$4,000即享「熾熱絨情小方形禮盒」；滿NT$6,000即享「熾熱絨情大方形禮盒」；滿NT$8,000即享「熾熱絨情心形禮盒」，且任一「熾熱絨情禮盒」都可享同款限量提袋包裝，並可再獲得「奢華緞面唇膏」mini版乙支。

Diptyque

▲diptyque 2022限量玫瑰之水淡香精，75ml，NT$5,000。



diptyque今年特別以10年暢銷的經典「玫瑰之水淡香水」為主角，推出情人節限量系列，不僅有全新姊妹款香氛「玫瑰之水淡香精」，還延伸出4款限量香氛蠟燭，為經典玫瑰香調家族更錦上添花。

由調香師Fabrice Pellegrin與diptyque攜手調製的全新「玫瑰之水淡香精」，在演藝原初兩種玫瑰原料的同時，將其萃取為濃縮精華，令香氣更顯馥郁，並巧妙融入洋薊清香、荔枝果香及洋甘菊甜香。

▲diptyque 2022限量香氛蠟燭，190g，NT$2,450。



為歌頌玫瑰之水淡香水，並迎接淡香精的誕生，diptyque更特別推出4款限量版香氛蠟燭，每款分別搭配獨家燭杯圖案。除了玫瑰香氛蠟燭外，更加入3款全新香調：洋甘菊、荔枝和洋薊。

diptyque更找來美國著名花藝師Maurice Harris攜手合作，以玫瑰之水淡香精的香氣創作出一束花束，除了玫瑰外，更包含了洋甘菊、荔枝、洋薊、天堂鳥、翠卻花等。而當4款限量香氛蠟燭同時燃燒，所產生的迷人香氣即瞬間還原Maurice Harris所創作的經典花束。