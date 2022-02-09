fb ig video ETtoday search mobile

必搶情人節限定美妝！蘭蔻夢幻氣球玫瑰禮限量送、AUXO香氛蠟燭鮮花禮盒

>

▲▼情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲情人節限定美妝陸續登場中。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、記者張毓容攝

每年2月的重點，除了新春年節，還有充滿浪漫氛圍的情人節也不能錯過！隨著節日倒數中，情人節限定美妝早已陸續出爐，像是每年都引發眾多男生排隊買禮物的YSL，今年「熾熱絨情系列」把熱賣唇彩和氣墊換上超時尚的漸層紅絲絨包裝，顏值高到爆表；香氛品牌diptyque則是為熱賣10年的經典玫瑰之水推出淡香精版和4款限量香氛蠟燭，又香又美，很值得搶一波。

LANCOME蘭蔻

▲▼ 情人節限定美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻 IDÔLE唯我香水，50ml，NT$3,150；100ml，NT$4,500。

蘭蔻繼情人節限定絲絨版「小蠻腰」唇膏後，再為情人節準備了超澎湃的氣球鮮花禮盒，結合夢幻愛心氣球和粉嫩玫瑰鮮花，以及散發愛戀香氣的擴香玫瑰香氛禮，搭配1月剛上市就引發討論話題及洗版潮的「IDÔLE唯我香水」，推出2款限定禮盒包裝服務，超浪漫的禮盒包裝讓人一看就心花朵朵開。

▲▼ 情人節限定美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 情人節限定美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲首波限定「擴香玫瑰香氛禮」。

蘭蔻於2/8起於全台百貨專櫃推出情人節限定禮盒包裝服務，首波「擴香玫瑰香氛禮」，結合唯美粉嫩擴香玫瑰與永生花的花禮上，還有著「#BE my Valentine」告白字句的愛心小卡，即日起至2/14情人節當天，凡於全台專櫃或官網購買全新「IDÔLE唯我香水」50ml以上，即可獲得浪漫「擴香玫瑰香氛禮」。（數量有限，送完為止）

▲▼ 情人節限定美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲愛心氣球鮮花禮於2/12當日限量推出。

而2/12當天更推出超狂的限量「愛心氣球鮮花禮」，在嬌嫩的粉紅玫瑰禮盒中飄蕩著標示「#BE my Valentine」的粉色愛心氣球，超夢幻花盒根本告白神器。於2/12當日至全台12間限定專櫃，購買全新「IDÔLE唯我香水」50ml以上即可直接獲得。（數量有限，送完為止）

AUXO

▲▼ 情人節限定美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 情人節限定美妝盤點 。（圖／品牌提供）

▲AUXO 情人節限定 香氛蠟燭多肉鮮花禮盒，NT$3,500。

美國布魯克林設計師香氛品牌AUXO，聯手瑪黑家居選物推出「香氛蠟燭多肉鮮花禮盒」，以品牌經典極簡純白的香氛蠟燭，搭配迷你玫瑰和石蓮花多肉植物等鮮嫩花草，打造出浪漫鮮花香氛禮盒。

外盒可自選白色或粉色禮盒，內含1顆AUXO香氛蠟燭，可選擇Nymph 22（苦橙葉／橙花／柑橘）或Aphrodite 5（大馬士革薔薇／麝香／雪松），搭配石蓮花多肉、白桔梗、粉紅迷你玫瑰、滿天星、尤加利葉。將於瑪黑家居選物獨家販售，即日起至2/13開放訂購。
 

Bobbi Brown

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏，NT$1,100。

有「約會唇膏」暱稱的迷戀輕吻唇膏，靈感來自剛接吻後的自然紅暈，能打造出柔美微霧的薄紗染唇效果，擁有輕盈滑順質地，一擦就能輕柔貼合唇部肌膚，從推出以來深受歡迎，是Bobbi Brown超熱賣的唇彩王。

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲model唇上實擦色依序為#Supernova、#Parisian Red 、#Sweet Coral。

而迷戀輕吻唇膏今年2月將推出全新5色，包括顯白又百搭的時尚棕紅色「#Supernova不敗楓紅」，超顯氣色的糖漬紅蘋果色「#Parisian Red 巴黎女人」，溫柔粉嫩的裸粉奶茶色「#Sweet Coral白桃奶茶」，帶點藍調的莓粉色「#Berry Bright微酸甜莓」和甜美透嫩粉色「#Pink Passion熱戀迷唇」，全都是男生看了也喜歡的約會色，情人節撩男妝必備。

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲2月同步推出唇膏「買大送小」活動。

Bobbi Brown也特別同步推出「買大送小」優惠活動和情人節包裝服務。於2月期間，凡於全台專櫃或專櫃購買任一正貨唇膏／唇露／晶鑽護唇膏，即可獲贈「迷你迷戀輕吻唇膏」熱賣明星色#Ruby；且2/1～2/28活動期間內，凡於專櫃購買任2件正貨商品，即可升級包裝，享有禮盒包裝服務。

LANCOME

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美唇膏（2022情人節絲絨限定版），NT$1,250。

每次推出限定款唇彩都引發超高討論話題和搶購潮的蘭蔻，今年一開春才推出全新升級版絕對完美唇膏，首度注入30%玫瑰潤澤唇粹，讓唇膏更柔嫩水潤，管身不僅多了「小蠻腰」曲線，還環繞一圈圈金色花環，超精緻外型猶如時尚精品。

今年情人節，蘭蔻再推超美神作唇彩－絲絨版「小蠻腰」，將剛推出的全新絕對完美唇膏穿上又美又奢華的紅色絲絨外殼，更首度將唇膏體化為心型，整支唇膏從裡到外到有著滿滿戀愛氣息，絕對是情人節的夢幻禮物。

▲▼2022情人節限定美妝。（圖／品牌提供）

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲手上試色及model實擦色依序為#121、#912。

情人節絲絨限定版「小蠻腰」以冬季大勢的木質棕紅色調為主，一口氣推出2款全新色選，包括一擦顯氣質又超百搭的木質玫瑰色調#121木質復古紅棕，和薄擦優雅、厚塗誘惑感十足的酒紅色#912微醺醋栗酒紅，擦起來都女人味十足又顯白。

▲▼2022情人節限定美妝 。（圖／品牌提供）

▲還有限量「心動印記禮盒」，買2支唇膏就能獲得。

此外，蘭蔻更同步推出「心動印記禮盒」，紅心撲克牌禮盒包裝一拉開就有愛心禮盒躍然而出，凡於全台專櫃購買任2支絕對完美唇膏（需含一支「絕對完美唇膏 2022情人節絲絨限定版」），即可獲贈限量訂製的「心動印記禮盒」，更加送「小黑瓶」超未來肌因賦活露5ml＋IDOLE唯我香水1.2ml，讓美唇、香氛一次擁有。
 

Giorgio Armani

▲▼情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝）

▲▼情人節限定美妝。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani MY WAY淡香精 深刻版，50ml，NT$3,950。

Giorgio Armani MY WAY淡香精自推出以來，以明亮甜美的花香調深受不少女性喜愛，而2022年1月，Giorgio Armani為「MY WAY家族」再添新成員。全新推出的「MY WAY淡香精 深刻版」，在珍貴白色花香的層次韻味中，完美連結溫暖木質琥珀香調，打造出有著溫暖沉靜感的頂級白花木質琥珀香調，就像沐浴在和煦陽光下，同時被白花花香餘韻圍繞。

▲▼情人節限定美妝。（圖／品牌提供）

▲▼情人節限定美妝。（圖／品牌提供）

▲消費滿額可獲得限量「MY WAY情人節禮盒」。

在情人節前夕上市的MY WAY淡香精深刻版，更加碼推出超浪漫「限量MY WAY情人節禮盒」！於1/25～2/14活動期間內，於Giorgio Armani專櫃消費滿NT$6,000並含「MY WAY系列香水」，即可以直接獲贈「限量MY WAY情人節禮盒」，內含浪漫永生玫瑰花朵、訂製MY WAY貼紙，還有能招桃花、好人緣還能當擴香石用的「粉紅擴香水晶」，不管是用來送女友、送閨蜜或是送自己都很適合！

Grown Alchemist

▲▼情人節限定美妝。（圖／品牌提供）

▲Grown Alchemist 歲月修護潤色唇膏雙色組，3.8g x 2，NT$1,200。

澳洲高科技植萃保養品牌Grown Alchemist，2022年首度推出情人節限定美妝，將品牌回購率最高的人氣明星商品之一「歲月修護潤色唇膏」作主角，以LIP-LOVE為名推出「歲月修護潤色唇膏雙色組」，內含裸色純白、裸色玫瑰各1支，搭配熾熱鮮紅色的外盒設計，當作情人節禮物送另一半或是兩人一人一支當作「情侶款」用都很合適。

▲▼情人節限定美妝。（圖／品牌提供）

▲內含「裸色純白」及「裸色玫瑰」，也很適合當作情侶款。

其中「裸色純白」能為雙唇提供細緻的保濕與修護，美化唇部線條並減少唇紋深度，尤其獨特霧面質感能打造自然有氣色的微嫩裸唇，搭配簡約中行包裝設計，連男生都愛用；而「裸色玫瑰」則有來自天然礦物的粉嫩玫瑰色彩，單獨使用可打造出唇色均勻豐盈的好氣色美唇，也可作為塗擦重點唇彩前的打底使用，不黏膩的質地滋潤修護雙唇同時，能使後續唇妝色彩更加飽和、顯色均勻。

YSL

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL全新「熾熱絨情」限定系列。

YSL每次推出的情人節限定，不僅勾起女生的搶購慾，更是許多男生情人節送禮的頭號選擇。而今年的情人節限定「熾熱絨情」系列更美出新高度，將奢華緞面唇膏、「小黑條」及恆久完美氣墊等3款人氣商品換上超時尚搶眼的漸層紅絲絨限定包裝，猶如訂製服般的奢華高質感外殼，光看就讓人想全包！

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 奢華緞面唇膏 熾熱絨情限定版，NT$1,380；奢華緞面絨霧唇膏 熾熱絨情限定版，NT$1,380。

限定「熾熱絨情」系列為兩大經典暢銷唇彩：「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏和經典「金方管」奢華緞面唇膏，各推出NO.21和NO.1966兩款人氣熱賣色號，其中「小黑條」更是首次推出NO.1966色選。

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲model唇部實擦為奢華緞面唇膏＃21；奢華緞面絨霧唇膏＃1966。

奢華緞面唇膏#21是黃皮擦也顯白的優雅復古紅，絲滑質地搭配偏深的紅色，可甜美優雅，厚塗則一秒顯氣場；「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏則是首次推出高級訂製色號#1966，薄塗是橘調豆沙色，厚塗則是時尚感爆棚的暖調棕紅色。

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 恆久完美氣墊粉餅 熾熱絨情限定版，NT$2,500。

被譽為「全球最美氣墊」的恆久完美氣墊粉餅，有著獨特「超持久抗汗微粒」和多款植物精萃調和成的植萃霧光複方，擁有長效保濕力的同時，能輕薄貼合肌膚且完美遮瑕不厚重，打造薄透自然的微霧光美肌。而熾熱絨情限定版換上漸層感紅絲絨粉盒，更是美上加美。

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲上市期間還有限量禮盒包裝服務。

YSL更同步推出「限量熾熱絨情禮盒」，消費滿額即可以享有情人節限定包裝服務。於1/21起，消費任2支唇膏值可獲得「熾熱絨情迷你提袋包裝」；而單筆消費滿NT$4,000即享「熾熱絨情小方形禮盒」；滿NT$6,000即享「熾熱絨情大方形禮盒」；滿NT$8,000即享「熾熱絨情心形禮盒」，且任一「熾熱絨情禮盒」都可享同款限量提袋包裝，並可再獲得「奢華緞面唇膏」mini版乙支。

Diptyque

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲diptyque 2022限量玫瑰之水淡香精，75ml，NT$5,000。

diptyque今年特別以10年暢銷的經典「玫瑰之水淡香水」為主角，推出情人節限量系列，不僅有全新姊妹款香氛「玫瑰之水淡香精」，還延伸出4款限量香氛蠟燭，為經典玫瑰香調家族更錦上添花。

由調香師Fabrice Pellegrin與diptyque攜手調製的全新「玫瑰之水淡香精」，在演藝原初兩種玫瑰原料的同時，將其萃取為濃縮精華，令香氣更顯馥郁，並巧妙融入洋薊清香、荔枝果香及洋甘菊甜香。

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 情人節限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲diptyque 2022限量香氛蠟燭，190g，NT$2,450。

為歌頌玫瑰之水淡香水，並迎接淡香精的誕生，diptyque更特別推出4款限量版香氛蠟燭，每款分別搭配獨家燭杯圖案。除了玫瑰香氛蠟燭外，更加入3款全新香調：洋甘菊、荔枝和洋薊。

diptyque更找來美國著名花藝師Maurice Harris攜手合作，以玫瑰之水淡香精的香氣創作出一束花束，除了玫瑰外，更包含了洋甘菊、荔枝、洋薊、天堂鳥、翠卻花等。而當4款限量香氛蠟燭同時燃燒，所產生的迷人香氣即瞬間還原Maurice Harris所創作的經典花束。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 香氛, 情人節, 限定, YSL, 唇彩, 唇膏, 小黑條, 氣墊粉餅, diptyque, 玫瑰之水, 香氛蠟燭, Giorgio Armani, 亞曼尼, Grown Alchemist, AUXO, 蘭蔻, LANCOME

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」，第1招簡單到不行

營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」，第1招簡單到不行

星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開

星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開

Lisa曬中分「愛心瀏海」露額頭！　網認不出失望喊：秒變路人

Lisa曬中分「愛心瀏海」露額頭！　網認不出失望喊：秒變路人

別輕易放棄！「你討厭的人正在努力」10條勵志金句，狠狠打醒你 皮膚科醫師揭4種「爛臉式保養法」！塗乳液愛拍打小心長皺紋 舒淇頂西瓜皮白髮撞臉「鍾明軒」！　超強駕馭力怎麼穿都美翻 最講義氣星座Top 3 ！第一名根本重友輕色，赴湯蹈火都沒差 談戀愛容易「胡思亂想」的3大星座！Top 1 沒安全感，很需要關心 塗再貴保養品也沒用！5個「變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 學蕾哈娜、Lisa這樣搭「芭比粉」！用「災難元素」穿出時髦甜辣感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面