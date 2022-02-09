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塗再貴保養品也沒用！5個「變醜壞習慣」，讓你慢性毀容

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▲▼5個「變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 。（圖／Pexels）

▲甜食攝取過量不僅會發胖，還會讓肌膚提早老化。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每天保養做好做滿，怎麼變美不成反變醜，請檢視一下日常習慣是否出了錯，別一邊花錢護膚，又不停傷害肌膚，這樣根本超浪費！盤點5個變醜壞習慣，早日改正早點美麗。

▲▼5個「變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 。（圖／Pexels）

#不喜歡喝水

不喜歡喝水的人，大多數的膚況都不佳，不只是因為肌膚缺水摸起來粗糙，水分不足也很難使體內正常運作，毒素排不出來，使得肌膚大小問題不斷，像是痘痘、暗沉、斑點通通都現形。

#出門不塗防曬

很多人都以為沒有太陽，就不需要塗防曬，其實一年四季都有紫外線，肌膚做好防護很重要，皮膚科醫師建議出門前30分鐘塗抹最好，用量充足才有用，一般來說像是30g的防曬乳，1個月內就要用完。

▲▼5個「變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 。（圖／Pexels）

#低頭玩手機

現代人大多被3C綁架，無時無刻總是低著頭在玩手機，時間久了容易有脖子前傾和雙下巴的問題，姿勢不良也會影響外貌，千萬不要大意。

#習慣只用一邊吃東西

臉部咀嚼肌發達，對臉型來說很扣分，尤其時當你習慣只用一邊吃東西，更容易引起大小臉，或許日常生活中你沒發現，但是只要和朋友們拍照，看起來就相當明顯，顏值扣分。

▲▼5個「變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 。（圖／Pexels）

#喜歡吃高糖食物

不少女生喜歡吃甜食，要知道甜食不僅會讓人體重失守，肌膚也會因為醣化而變得黯淡無光，使得老化提早來報到。

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關鍵字：

壞習慣, 毀容, 爛臉

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