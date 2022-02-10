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「粉紅小熊維尼」抱著蜂蜜罐回歸！「櫻花奇奇蒂蒂」掩嘴笑也太Q

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實習記者吳昀庭／綜合報導

春天是櫻花盛開的季節，日本迪士尼商店都會推出限定的櫻花季商品，今年他們讓引發話題的「粉紅小熊維尼」再次回歸！除了整隻粉嫩嫩，有花瓣、小蜜蜂點綴，懷中更抱了一桶粉紅蜂蜜罐，打開裡面真的可以裝東西，粉絲們看了完全少女心噴發，另外還有奇奇蒂蒂、小豬等多款娃娃和生活用品等你來收集。

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲日本迪士尼商店推出櫻花季系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

日本迪士尼商店的櫻花季系列中，最可愛的就是「粉紅小熊維尼」娃娃，共有兩種尺寸。維尼的黃身體、紅T恤，全變成萌萌的粉紅色，耳朵上還有櫻花花瓣和粉紅小蜜蜂當裝飾，不同於以前出過的版本，這一款懷裡抱了維尼最愛的蜂蜜罐，罐子也配合主題做成粉紅色，還加了幾朵小花，把蜂蜜罐蓋子打開，裡面可以裝飾品、文具等小雜物。

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

絨毛玩偶不只小熊維尼，還有「粉紅小豬」和「粉紅奇奇蒂蒂」，小豬和維尼一樣抱了蜂蜜罐，奇奇蒂蒂則雙手摀嘴、擺出俏皮表情，它們身上都有小蜜蜂和花瓣裝飾。覺得大隻的娃娃很佔空間，可以選擇小小的玩偶吊飾，除了維尼、小豬、奇奇蒂蒂，還有屹耳和小荳，掛在包包上絕對Q爆。

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

這系列也推出許多實用小物，像是小熊維尼櫻花茶壺和咖啡杯組，整套收齊就能來場浪漫下午茶，還有奇奇蒂蒂便當盒和保溫瓶，外出賞櫻帶著最應景。

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

另外，韓國KAKAO FRIENDS也推出了「粉紅萊恩」系列，巨型萊恩娃娃整隻都是粉紅色，兩顆眼睛冒出愛心，肚子和腳上也多了愛心圖案，讓人看了只想抱緊處理。除了巨型娃娃，還有兩款比較小的抱枕娃娃，分別是萊恩和桃子造型，身上多了愛心元素萌度大增，很適合趴著午睡當枕頭，或滑手機、看書時墊在手腕下。

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲KAKAO FRIENDS的粉紅萊恩系列。（圖／翻攝自store.kakaofriends.com，下同）

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲櫻花粉小熊維尼。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 小熊維尼, 櫻花, 粉紅, 奇奇蒂蒂

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