大吃大喝用3款水果「清腸胃」　身體好輕鬆又能顧體態

▲過年大吃覺得腸胃負擔大，可用水果來清腸胃。（圖／Shutterstock）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆9天年假盡情紓壓，重點之一就是吃了，有統計顯示農曆年期間，國人平均會胖上1.8公斤，豐富大餐加上糖果糕餅，歡樂的氣氛很容易就讓人胃口大開，但大魚大肉加上甜食很容易造成腸胃負擔，專家建議開工後可多吃3種水果清腸胃，讓身體感覺輕盈有精神。

過年後腸胃壓力大，若想要讓腸胃休息，有中醫師建議一日三餐可用其中一餐，以水果代替正餐，來簡單清清腸胃，其中有3款水果是最好的選擇。

蘋果

蘋果含有豐富的水溶性果膠，可以有飽足感，同時兼顧清腸作用，150克的小蘋果熱量約80卡，300克的大蘋果約160卡，還有幫助降低血液膽固醇的作用，但建議其他兩餐的熱量仍須達到基礎代謝率，不然身體代謝基準降低，會讓身體變成容易復胖的體質。

木瓜

木瓜不僅富含膳食纖維，且內含的木瓜酵素也可幫助分解蛋白質，對於過年狂吃肉類的人最適合，也能減輕腸胃工作量。而且有維生素A、C，有助皮膚變好，也能讓身體排便更順暢，其熱量每100公克僅含有約40大卡，適合替代正餐。

香蕉

台灣四季都盛產香蕉，不但取得容易，吃的時候也很方便，但其實香蕉熱量並不低，取代正餐但不是吃到飽喔，富含纖維質的香蕉，可促進腸胃蠕動，自己有清腸胃的效果，還能有一定飽足感，另外微量的鉀還能幫助情緒放鬆。