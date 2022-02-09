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大吃大喝用3款水果「清腸胃」　身體好輕鬆又能顧體態

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▲▼中秋節的飲食習慣容易導致腸胃問題，準備食材時不如跑趟水果區，準備富含膳食纖維和酵素的水果，如奇異果、木瓜等。（圖／Shutterstock）

▲過年大吃覺得腸胃負擔大，可用水果來清腸胃。（圖／Shutterstock）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆9天年假盡情紓壓，重點之一就是吃了，有統計顯示農曆年期間，國人平均會胖上1.8公斤，豐富大餐加上糖果糕餅，歡樂的氣氛很容易就讓人胃口大開，但大魚大肉加上甜食很容易造成腸胃負擔，專家建議開工後可多吃3種水果清腸胃，讓身體感覺輕盈有精神。

過年後腸胃壓力大，若想要讓腸胃休息，有中醫師建議一日三餐可用其中一餐，以水果代替正餐，來簡單清清腸胃，其中有3款水果是最好的選擇。

▲▼「7種水果」養顏美容。（圖／Unsplash）

蘋果
蘋果含有豐富的水溶性果膠，可以有飽足感，同時兼顧清腸作用，150克的小蘋果熱量約80卡，300克的大蘋果約160卡，還有幫助降低血液膽固醇的作用，但建議其他兩餐的熱量仍須達到基礎代謝率，不然身體代謝基準降低，會讓身體變成容易復胖的體質。

▲▼木瓜,水果（圖／取自免費圖庫Pixabay）

木瓜
木瓜不僅富含膳食纖維，且內含的木瓜酵素也可幫助分解蛋白質，對於過年狂吃肉類的人最適合，也能減輕腸胃工作量。而且有維生素A、C，有助皮膚變好，也能讓身體排便更順暢，其熱量每100公克僅含有約40大卡，適合替代正餐。

▲▼熬夜水果。（圖／Unsplash、Pexels）

香蕉
台灣四季都盛產香蕉，不但取得容易，吃的時候也很方便，但其實香蕉熱量並不低，取代正餐但不是吃到飽喔，富含纖維質的香蕉，可促進腸胃蠕動，自己有清腸胃的效果，還能有一定飽足感，另外微量的鉀還能幫助情緒放鬆。

關鍵字：

減肥, 減重, 瘦身, 清腸胃, 水果

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