貴婦最愛極奢居家保養　東森自然美「NB-1胜肽水光微導系列」開工膚況大升級

▲東森自然美讓你輕鬆在家享受「頂級居家保養」，「NB-1胜肽水光微導系列」居家保養4部曲，讓你自帶水光肌。



時尚中心／綜合報導

連假期間追劇追不停，韓國女星自帶Spotlight的超完美肌膚令人不注意都難，對比春節連假期間作息不正常的自己，臉色黯沉、膚色不均、保養卡關、甚至長期當低頭族，臉部線條早已大走鐘，想把握開工新氣象讓肌膚煥然一新，不必忍痛醫美也能做到！東森自然美讓愛美的你輕鬆在家享受「頂級居家保養」，透過「NB-1胜肽水光微導系列」以居家保養4部曲，快速鎖定肌膚問題根源，為肌膚注入逆齡水光潤澤，徹底激發肌底澎潤原生力，再也不必羨慕韓劇女主角的零毛孔蘋果光肌，讓你從虎年之初，膚況大升級展現360°零死角美顏，自帶水光肌膚一路發！

天后級女星擁有豐潤美肌的開運小秘密：「光」是關鍵

許多人好奇，為什麼女星在鏡頭前看起來總能時時刻刻上鏡，輪廓看起來格外緊俏立體？據傳在過去尚未風行醫美的年代，某天后級女星為了讓自己在螢光幕前更出色，會在一年之初贈送禮物給攝影師及燈光師，希望他們能為自己打出美美的蘋果光，讓臉部線條圓潤好看、氣色絕佳更有觀眾緣，這是因為臉部紋路及輪廓的凹陷感容易顯老，透過良好的光線補光就能技巧性填補凹痕，讓女星時時維持有如少女般的粉嫩豐潤，顯見「光」對於肌膚質感的重要性。

隨著時代的進步，許多女藝人會尋求醫美雷射或電音波拉提快速達到逆齡效果，然而忙碌的現代女性，不見得撥得出時間定期進廠維修，遑論雷射可能產生的疼痛感及對肌膚的傷害令許多人難以接受。所幸近幾年科技日新月異，美容科學也不斷進步，陸續出現一些高端保養品足以媲美醫美保養等級修護質感。尤其這兩年因疫情巨幅改變社會大眾的生活型態，宅在家也能做的居家頂級保養風氣興起，讓女性免於舟車勞頓及染疫風險，在家隨時都能美麗升級，盡情享受寵愛自己的完美Me Time。

NB-1胜肽水光4部曲 頂級居家保養「急救＋逆齡」完美搞定！

東森自然美獨家設計的NB-1胜肽水光4部曲，不只針對熟齡肌保養超有感，更適合救急保養，讓所有愛美女性在家就能自行享受頂級的居家水光療程。NB-1胜肽水光微導系列運用生物尖端科技，添加珍貴的撫紋六胜肽、NB複合胜肽、GSP大豆胜肽、複方H.A透明質酸鈉等4大美容成分，由內而外修護調理達成保濕最強應援，並一步步放鬆肌膚緊張感、賦活肌膚，全面抵禦外在環境侵襲，實現肌膚理想中的水潤Q彈，達成如女神般的柔亮美膚。

在家也能做的醫美級保養「NB-1胜肽水光4部曲」如下：

STEP1：洗完臉後第一步，透過「NB-1胜肽水光微導機能液」做為前導，以多重活性成分、蘆薈、小黃瓜等植物複方精華，為肌膚補充水分及養分，彷彿一道肌膚的開胃菜，有利後續保養吸收，打造外掛等級的造光實力。

STEP2：擁有專利科技成分的「NB-1胜肽水光微導原粹」匯集旗下明星成分，另添加三胜肽、玻尿酸等，全方位預防各種肌膚老化問題，透過高強度的注水、補水賦活能量，達到淡化紋路、恢復肌膚彈性的神級精華，被暱稱為「肌光小銀瓶」。

STEP3：「NB-1胜肽水光微導機能霜」以超效滋養助攻肌膚改善暗沉、均勻膚色、撫平細紋的實現「泛水光」神力的激活神器，建構嫩彈肌底、強化肌膚防護屏障，全面賦予源源不絕能量，實現緊緻、膨潤透亮的大功臣。

STEP4：救援肌膚逆轉勝的開運救援神器少不了它！高濃度「NB-1胜肽水光微導機能乳霜面膜」以最輕盈的方式提供保濕救援，強大的速效修護力，改善暗沉、均勻膚色、水嫩透亮超有感，不論作為晚安面膜、多功能熬夜霜都能快速讓肌膚升級水光女神狀態，堪稱「SOS神救援膜王」。

▲東森自然美獨家設計的NB-1胜肽水光4部曲，「急救＋逆齡」完美搞定。

開工升級膚況必入手！熱銷「NB-1胜肽水光組」誠意加碼送

年假過後、準備上工，許多人會精心準備開運好物希望為自己帶來一整年的好運勢，入手高規格保養神器，不只讓肌膚變美超有感，也為自己帶來好氣場，自然而然達成職場、情場都得意！

東森自然美特別針對過去貴婦最愛的「NB-1胜肽水光組」祭出開運優惠，組合含有：NB-1胜肽水光微導機能液、NB-1胜肽水光微導原粹、NB-1胜肽水光微導機能霜、NB-1胜肽水光微導機能乳霜面膜，原贈NB-1胜肽水光微導機能體驗包，新春加碼送自然美瑞昇超淨潤精油按摩卸妝膏及完美抗老CC霜，直接升級成完整的全套「清潔＋保養＋防禦」一次購足，開工限時優惠搶購中，把握機會入手NB-1胜肽水光組，讓愛美的妳在虎年之初自帶氣場一路發久久、好運旺不停。

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