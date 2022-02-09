冬奧正妹谷愛凌滑雪服下藏傲人身材　成精品寵兒代言接到手軟

▲自由式滑雪選手谷愛凌。（圖／CFP）



記者王則絲／台北報導

北京冬季奧運已於2月4日正式開幕，眾多運動員中就屬中美混血的自由式滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）最受矚目，不只於8日成功替中國隊奪下金牌，超高顏值被粉絲們稱作「雪上公主」、「最強美少女」，滑雪服下還藏著傲人的好身材，而人氣爆高的谷愛凌，其實早就是各品牌的寵兒，身上代言接到手軟。

▲今年18歲的谷愛凌，擁有深邃五官高顏值。（圖／翻攝自IG@eileen_gu_）



今年18歲的谷愛凌其實早已小有名氣，父親是美國人、母親谷燕為北京的前滑雪教練，她從小就表現出運動天賦，各項運動都很擅長，在媽媽的影響下決定專攻滑雪，曾經贏得過八項國際滑雪賽事的冠軍，而這是她第一次以中國隊的身份站上冬奧，雖然引發不少爭議，但仍然是冬奧的「嬌點」之一。

▲滑雪服下藏著姣好身材。（圖／翻攝自IG@eileen_gu_）



谷愛凌擁有立體五官的混血高顏值，身高175公分，身形纖細高挑卻超有料，賽場上的滑雪服下可是藏有傲人的好身材，像是谷愛凌去年出席Met Gala典禮的公主澎裙造型，便展現了豐滿上圍，她私下也不吝嗇展露身材，時常放送一雙逆天長腿。

▲谷愛凌私下不令色展露好身材與美腿。（圖／翻攝自IG@eileen_gu_）



憑藉姣好外型，谷愛凌同時也身兼時尚模特兒，深獲精品品牌的喜愛，據外媒指出，她身上擒有眾多品牌合作，包括雅詩蘭黛、維多利亞的秘密、LOUIS VUITTON、高級腕表IWC、Tiffany & Co.⋯⋯代言接到手軟，更是雜誌畫報的熟面孔。

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