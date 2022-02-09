愛黛兒瘦成閃電「胸前透視裝」美翻！　3套火辣平口禮服打趴全場

▲英國歌后愛黛兒（Adele）是全英音樂獎最大贏家 。（圖／路透）



記者鮑璿安／外電報導

全英音樂獎（Brit Awards）最大贏家英國歌后愛黛兒（Adele），一口氣奪得年度歌曲、年度藝人、年度專輯三項大獎。此次愛黛兒選擇Armani Privé為她量身打造的高級訂製服成為紅毯戰袍，火辣之餘增加氣場，一亮相就碾壓全場。

▲愛黛兒出席全英音樂獎紅毯，Armani Privé特別為她打造了頗具氣場的透視禮服 。（圖／路透）



愛黛兒出席全英音樂獎紅毯，Armani Privé特別為她打造了頗具氣場的透視禮服，近年來瘦身有成的她，此次亮相體態依舊驚艷，特別運用黑色裙裝緊緊包覆她的纖細身材，凹凸有致之外，加以深V剪裁勾勒出性感曲線；為增添層次感，還使用波點式的透視薄紗遊走肩頸部位，順勢讓愛黛兒氣息柔和許多。

▲愛黛兒表演新歌《I Drink Wine》 。（圖／路透）

愛黛兒此次抱回三項大獎，更是一口氣換了三套禮服，表演新歌《I Drink Wine》時，選擇液態效果的暗綠色閃片裙裝，流淌的裙身非常柔美，增加舞台效果。另外，她還換上烏克蘭設計品牌Marianna Senchina 黑色絲絨短裙，同樣的微平口剪裁呈現出傲人的鎖骨線條，加上可愛蓬裙細節相佐，並搭配黑絲襪曬出美腿，最後Jimmy Choo黑色高跟鞋呼應造型，帶來多套經典搭配。



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