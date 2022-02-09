《蝙蝠俠》羅伯派汀森罕見染金髮　又帥又瘋癲，網：更適合演小丑

記者王則絲／台北報導

由英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）所飾演的新版《蝙蝠俠》，即將在3月2日上映，讓DC影迷們超期待。近日羅伯派汀森登上英國版《GQ》三月號封面，順道宣傳新電影，他罕見嘗試了狂亂的金髮，以及數套瘋癲的造型，畫報一釋出讓網友們不禁歪樓：「他好像比較適合演小丑。」

羅伯派汀森以《暮光之城》中最帥吸血鬼一角成名，但他卻不止一次公開表示自己有多討厭這個角色，造就了許多瘋言語錄，加上他不修邊幅的個性，和總是很「ㄎㄧㄤ」的訪問，真性情意外替他增加不少人氣，而近年又因出演《天能》再次大翻紅，更成為新任的蝙蝠俠。

羅伯派汀森於最新畫報裡罕見嘗試了金髮的髮型，且封面上還把頭髮抓成向上炸開的模樣，有不少人都笑說像「超級賽亞人」，鼻梁上的傷口、額前蝙蝠翅膀圖案和嘴裡的金屬銀牙，特殊妝容與裝扮呈現一種瘋癲的氛圍，但同時也凸顯他的不羈性格與男人味，散發他獨有的性感。

深髮色髮型搭配的造型乍看下正常得多，羅伯派汀森演繹DIOR與VERSACE的飽和色西裝，挺拔的身形穿起來非常好看，另外一幕特寫中，他戴上BALENCIAGA的墨鏡，又再次顯現出怪怪的一面。看到又瘋又ㄎㄧㄤ的羅伯派汀森，就有網友搞笑點出，比起「蝙蝠俠」，他或許更適合演「小丑」。

►冬奧正妹谷愛凌滑雪服下藏傲人身材 成精品寵兒代言接到手軟

►《殭屍校園》李瑜美挑戰「露肚裝」驚現螞蟻腰！粉絲狂增晉升時尚咖