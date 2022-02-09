CHANEL春夏重點搶先看！全新22BAG、Jennie同款連身泳褲超生火

▲香奈兒（CHANEL）最新發佈了2022 春夏高級時裝系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

跟上時尚的腳步離開冬季，香奈兒（CHANEL）最新發佈了2022 春夏高級時裝系列形象廣告，請到模特兒 Vivienne Rohner出鏡演繹，最受矚目的全新CHANEL 22 包款、品牌大使BLACKPINK Jennie同款連身泳褲造型都搶先曝光。

▲黑色短上衣外罩白色連身泳裝搭配 。（圖／品牌提供）

香奈兒在春夏打造出迷人的女性風格，模特兒 Vivienne Rohner 在攝影雙人組Inez與Vinoodh的鏡頭下，展現多套經典造型。本季重點的黑色短上衣外罩白色連身泳裝搭配，將黑白簡潔風格散發得淋漓盡致，完全就是夏天的代名詞，也透過品牌大使Jennie在1月的雜誌封面中就提前演繹。

▲繽紛蝴蝶印花很有夏季風情 。（圖／品牌提供）



模特兒還身穿飾以多色鉤針效果的外套，敞開鈕扣露出金色Jersey布料泳裝，搭配繽紛蝴蝶印花丹寧褲，象徵泳衣遊走於正式與日常的搭配。而率性的皮革連身褲，遇上帶有黑色緞面蝴蝶結領的長版真絲雪紡披風，很有春夏風情。

▲全新「CHANEL 22 」包款 。（圖／品牌提供）

▲成對的寬版手環裝飾。（圖／品牌提供）

還少不了本季的爆款包加持，Vivienne Rohner肩背全新「CHANEL 22 」包款，亮面皮革的大托特包設計，當初在秀上首度曝光就極受矚目。藝術總監維吉妮維婭一口氣將大勢元素，淺菱格紋皮革、皮穿鏈、CHANEL字樣疊加，實用的性質讓人不愛都難。配件部分也充滿細節，如踝鍊造型的鞋子綁帶、成對的寬版手環、多層次疊戴的服飾珠寶項鍊與腰帶增添搭配風格，系列將於 3 月中於精品店上市。