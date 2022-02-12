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北方葉片式電暖器下殺4280元　暖房快速又恆溫、冬天非用不可

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記者李薇／綜合報導

冬季天氣溼冷，一定要開電暖爐才能讓室內溫暖，尤其家中若有小孩與長輩，更是需要恆溫的空氣，以免忽冷忽熱，讓身體更不舒服，「Her森森」推出「北方11片恆溫葉片式電暖器CJ1-11ZL」，恆溫的設計可以確保居家溫度，打造舒適的空間。

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▲北方,電暖器,暖氣,暖爐,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲北方11片恆溫葉片式電暖器CJ1-11ZL，原價4680元、特價4280元。點我購買

葉片式電暖爐的原理是以完全密封的電熱管加熱，讓機器內的礦物油產生熱能，再藉由葉片釋出，利用空氣對流原理，均勻使室內溫度上升，北方11片恆溫葉片式電暖器擁有厚度扎實的鋼板，厚度約1.2MM以上，保溫效果好。

不只是鋼板厚度夠，葉片鋼板的表面積也大，葉片高度就有60cm、寬度16cm，表面積越大表示暖房速度越快，加上葉片內的對流管數量越多，也是有助於提升暖房的速度，北方每一個葉片裡面使用6條對流管，11葉片總共就有66條，比起一般市售的款式多出一倍。

同時搭載智能控溫設計，智能恆溫控制旋鈕加上四段電熱段位調整，可以隨心所欲調整需要的溫度需求，另外還設計烘衣架搭配平衡濕度盒，冬天可以在旁邊曬衣物，不會釀成危險，迅速烘衣有一套，今天洗、明天就可以穿，非常方便實用。

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▲北方,電暖器,暖氣,暖爐,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲北方11片恆溫葉片式電暖器CJ1-11ZL，原價4680元、特價4280元。點我購買

「Her森森」推出」「北方11片恆溫葉片式電暖器CJ1-11ZL」，原價4680元、特價4280元，買一台就可以用很久，而且配備大型操作鍵，不僅好按、長輩也可以輕鬆操作，非常適合一家大小使用，在寒冷的天氣買一台絕對是明智之舉。

關鍵字：

北方, 電暖器, 暖氣, 暖爐, Her森森

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