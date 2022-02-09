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「精品AirPods保護殼」新貨盤點！LOEWE灰塵精靈、CELINE鉤花球Q爆

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文／美人圈

近年來無線耳機成為人手必備的3C用品之一，各大精品品牌也不斷推出新款的AirPods保護殼，樣式也越來越多元，小編就特搜了11款「2022精品AirPods保護殼」推薦給大家，包括CELINE、DIOR、LV、CHANEL、PRADA等...每一款都美翻！趕緊下滑把心儀的款式筆記起來，在新的一年幫AirPods購入新衣吧～

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：CELINE 鉤花AirPods Pro BALL

CELINE這款AirPods Pro保護殼，做成球型實在可愛爆棚！是以針織鉤花製成，一共推出了兩色，黑色款綴上白色CELINE字樣，簡約又耐看 ; 杏色則是縫上經典凱旋門LOGO，掛在包包上點綴超加分～

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲CELINE 鉤花AirPods Pro BALL。（圖／CELINE）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：CELINE 亮面小牛皮連帶AirPods耳機盒

CELINE還有這款AirPods保護殼，做成經典凱旋門包的迷你款，加上亮面桃粉色，一眼就令人少女心噴發！還另外設計了揹帶，能當作小廢包使用，作爲穿搭的飾品搭配也很有亮點！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲CELINE 亮面小牛皮連帶AIRPODS耳機盒。（圖／CELINE）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：DIOR CARO 頸鏈AirPods Pro保護套

DIOR這款是以Caro系列包款元素重現，以黑色柔軟Cannag藤格紋圖案小牛皮製成，正面飾有「CD」標誌，鍊帶也綴上CD圖案，還能當作項鍊搭配造型，有黑色跟綠色款能挑選呦！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲DIOR CARO 頸鏈AirPods Pro保護套。（圖／DIOR）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：LOUIS VUITTON DAUPHINE 迷你耳機收納袋

LV這款迷你耳機收納袋，完美體現原裝尺寸Dauphine手袋的優雅細節，尺寸精巧，不僅能收納耳機，也能裝口紅等小物，還附有揹帶，可作項鏈或斜背攜帶，真的是顏值和實用兼具的美包！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON DAUPHINE 迷你耳機收納袋。（圖／LOUIS VUITTON）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：CHANEL AirPods收納盒

CHANEL這款AirPods收納盒太燒啦！以山羊皮製成，縫上經典菱格紋，綴上金色雙C LOGO，還加上金色、銀色鏈條點綴，重點是附有腰帶，有超多造型能變化，揹出門真的超吸睛！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲CHANEL AirPods收納盒。（圖／CHANEL）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：CHANEL 鍊子AirPods保護殼

CHANEL這款是2022春夏新出的仙女款式，是絕美的白色硬殼款！以小羊皮製成，綴上菱格紋，開口以金色雙C LOGO呈現，附有揹帶，能在穿搭上有多種配法，也是絕美又百搭的小廢包啊！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲CHANEL 鍊子AirPods保護殼。（圖／CHANEL）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：LOEWE 經典小牛皮灰塵精靈AirPods Pro保護殼

LOEWE跟《神隱少女》聯名超夯啊！是近期的熱門話題，除了包款、服飾外，還推出了這款AirPods Pro保護殼，以人氣角色灰塵精靈呈現！背面綴有龍貓和LOGO壓紋，繫帶放上3顆星星，每個細節都精緻度爆表，神隱迷絕對要收藏啊！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲LOEWE 經典小牛皮灰塵精靈AirPods Pro保護殼。（圖／LOEWE）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：PRADA AirPods Pro拋光皮革保護套

PRADA這款是由拋光皮革製成，綴有經典搪瓷金屬三角形標誌，還附有可調式的Saffiano皮革掛頸帶，掛上身真的超時髦，重點是價格萬元初，想入門精品可以從它下手！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲PRADA AirPods Pro拋光皮革保護套。（圖／PRADA）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：FENDI Pico Baguette吊飾

FENDI這款「毛絨絨AirPods保護殼」實在太可愛！以米色羊皮製成，將經典Pico Baguette手袋變成迷你小包，綴有同色系皮革邊緣和白色大尺寸縫線，以及可調式肩帶設計，造型多變，可斜背或作為項鍊佩戴，還可使用背面鉤環吊掛在包包上。

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲FENDI Pico Baguette吊飾。（圖／FENDI）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：BALENCIAGA Cash EarPods Pro Holder

BALENCIAGA這款以黑色粒面小牛皮製成，綴上經典白色LOGO，真的簡約又耐看！掛環上還刻有LOGO字樣，細節精緻度大提升，重點是價格萬元有找，很值得入手！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲BALENCIAGA Cash EarPods Pro Hold。（圖／BALENCIAGA）

2022新款「精品AirPods保護殼」推薦：BOTTEGA VENETA AirPods Pro CASE

BV這款以橡膠矽膠製成，用品牌經典編織造型呈現，還有多種顏色能挑選，包括黑色、BV綠、亮黃、亮橘等，價格竟然只用五千初，CP值超高，不管是自用或送禮都很合適！

▲精品AirPods保護殼。（圖／美人圈）

▲BOTTEGA VENETA AirPods Pro CASE。（圖／BOTTEGA VENETA）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, AirPods, 保護殼, CELINE, DIOR, LV, CHANEL, PRADA

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