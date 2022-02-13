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「皮卡丘尾巴」多顆珍珠變貴氣！絕美精靈球項鍊秒收服女友心

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實習記者吳昀庭／綜合報導

《精靈寶可夢》為了慶祝25周年，與許多品牌推出聯名，近期他們攜手日本飾品品牌STAR JEWELRY，帶來質感爆表的全新系列。STAR JEWELRY把皮卡丘、閃電、精靈球等重要元素，簡化成極具設計感的造型，並加入珍珠、鑲鑽裝飾，戴在身上一點也不會幼稚、違和，跟各種服裝都能完美搭配。

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

▲STAR JEWELRY的《精靈寶可夢》聯名飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com，下同）

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

《精靈寶可夢》與STAR JEWELRY的聯名系列包含項鍊、耳環、戒指、手環，都以金色為主，再結合鑽石、珍珠，打造出精緻造型。其中項鍊有三款，第一款是「夢幻精靈球項鍊」秒收服女友心，中間是一顆被皮卡丘尾巴、星星、新月圍繞的珍珠，鍊子有金、銀兩色，扣環位置還藏了一隻小皮卡丘。

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

另外兩款項鍊則以皮卡丘閃電尾巴為靈感，鍊子都有小閃電裝飾，最稀有的一款限量50條，是整隻鑲鑽的皮卡丘搭配珍珠。另一款是閃電尾巴加珍珠，尾巴還分成普通和鑲鑽兩種，這款設計也做成了耳環、戒指和手環。

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

耳環中有一系列「精靈球單邊耳環」簡約質感，用金色線條勾勒出簡單的精靈球輪廓，中間分成鏤空、加了鑽或珍珠的版本，全部都是單邊販售，可以自己搭配其他耳環，戴起來非常有型。

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

喜歡《精靈寶可夢》飾品的話，曾多次推出寶可夢聯名的日本飾品品牌U-TREASURE也帶來了新商品，這次的主角是企鵝形體的波加曼，做成項鍊墜飾非常可愛，中間還加了淺藍、深藍的寶石點綴，就跟波加曼的顏色一模一樣，項鍊有銀色、金色、玫瑰金三種款式。

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

▲皮卡丘飾品。（圖／翻攝自star-jewelry.com）

▲U-TREASURE推出三款波加曼項鍊。（圖／翻攝自u-treasure.jp）

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關鍵字：

寶可夢, 精靈寶可夢, 皮卡丘, pokemon, 飾品, 寶貝球

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