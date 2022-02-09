范冰冰水煮蛋肌膚都靠洗出來！卸妝油足量清潔、泡沫洗臉兩次才夠

記者李薇／綜合報導

藝人范冰冰擁有白皙無瑕的臉蛋，對於保養肌膚她可以說是達人等級，不但什麼都會拿來試用，更是自己悟出一套專屬於自己的美肌法則，加上每天工作上妝，洗臉對她來說尤為重要，最近她就在小紅書分享洗臉的秘訣，如何洗出細緻的肌膚，是保養中的第一步關鍵。

＃卸妝先洗手

在洗臉之前，應該先把最髒的手洗乾淨，這樣待會卸妝的時候，才不會把細菌蹭到臉上，范冰冰也表示，受到疫情的影響，回家就該先洗一次手、換衣服，然後洗臉的時候再洗一次，確保手部乾淨清潔，以免髒污影響臉部肌膚的乾淨。

＃卸妝油不省著用

因為范冰冰是乾性肌膚，加上工作常常需要上重妝，所以她習慣使用卸妝油來清潔肌膚，很多人在使用的時候，為了省錢，都會少量取用，但她表示，這樣很容易讓妝卸不乾淨，所以用量一定要夠多，足量才可以達到徹底清潔的效果。

＃使用熱敷巾打開毛孔

挑選一款熱敷毛巾，在卸妝完的第一步，使用熱一點的水浸濕熱敷巾之後，敷在臉上兩次，一次大約15到20秒，幫助毛孔打開。

＃植物精油養膚

挑選一瓶好的植物精油，在手上滴上2到3滴，用雙手搓熱，輕輕按壓在臉上，不需要做到按摩，只要輕壓即可，因為范冰冰是乾性肌膚，因此會運用這樣的方式，先做到護膚，接著才是洗臉的步驟。

＃先搓出泡沫再洗臉

使用潔顏產品，范冰冰同樣不手軟，一次按壓3汞的潔顏蜜，然後加水搓揉到出現泡沫之後，再上臉畫圓清潔，一次洗20到25秒，在鼻翼兩側、下巴容易長痘痘的位置，可以多加按摩，接著拿出洗臉巾，按壓將泡沫清潔掉。

＃二次洗臉更乾淨

在泡沫清潔掉之後，再次使用潔顏蜜搓出泡沫之後，按壓肌膚，讓泡泡可以更加深層的把臉洗乾淨，15到20秒的過程，接著再拿出洗臉巾，按壓將泡沫清潔掉，最後再用溫水把臉部清潔一遍，就完成了洗臉的步驟。