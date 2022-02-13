法蘭絨睡衣整套1280元→429元　一件就夠暖、穿上更好睡

記者李薇／綜合報導

冬季到來，加上疫情影響，很多人回家就會先換上睡衣，以免髒污帶進家裡，因此需要很多款好穿舒適的睡衣，讓整個冬天都暖和舒服，「Her森森」推出NEW FORCE系列睡衣，最低下殺399元就可以入手，還有多種款式顏色可以選，絕對必買。

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▲NEW FORCE睡衣，原價最高1499元、最低下殺399元，點我購買。



NEW FORCE 暖暖法蘭絨加厚連帽居家服 4色可選，原價1280元、特價429元

法蘭絨材質穿起來保暖舒適，絕對是冬季晚上必備神器，只要穿上就可以暖呼呼一整晚，完全不用擔心材質不好，穿起來會覺得扎到肌膚，一換上立刻就讓人想要進入夢鄉的舒適感，是冬季最暖心的存在。

NEW FORCE 甜美長袖套裝居家服 5款可選，原價1280元、特價399元

甜美可愛的長袖套裝，簡約格紋的設計適合文青風的女孩，有灰色、粉色、黃色、紅色、笑臉的設計，看起來繽紛又療癒，整套的居家服穿上，為睡覺打造儀式感，V領鈕扣的開口設計，看起來顯瘦又好穿脫。

NEW FORCE 可愛少女風舒適棉居家套裝睡衣 6色可選，原價1499元、特價429元

觸感舒適柔軟的棉柔設計，耐穿耐洗不容易起毛球，圓領適合不喜歡有帽子卡住脖子的女孩，上面超可愛的卡通設計，絕對可以滿足少女心，寬鬆落肩的版型，穿起來不卡手臂。

NEW FORCE 寬版開襟領排釦居家套裝睡衣 4色可選，原價1480元、特價469元

親膚面料具吸濕透氣的排汗效果，適合怕熱的女孩挑選，兩種開襟的V領設計，穿起來默默顯瘦好心機，前面鈕扣開口的設計，穿脫都方便，出去買早餐穿也不會過度誇張，非常方便。

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NEW FORCE 莫代爾Bra條紋短袖套裝 4色可選，原價1299元、特價449元

精選高品質面料，細膩柔軟親膚，吸濕透氣舒適，內有上薄下厚的罩杯，穿起來視覺效果大一罩杯，簡直是心機首選，側邊彈力網布支撐，不壓胸、不位移，採用鬆緊的設計，提高合身感受。