爆準！日網超神心理測驗，一張圖看出你的「心累指數」

▲日網內心疲勞度心理測驗，測過都說準。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每天的生活就像打怪一樣疲憊不堪，即便是睡飽了還是覺得心累，你也有這樣的感覺嗎？日本網站《Shinri》有一個心理測驗，一眼就能測出你的內心疲勞度，一起來看看！

看到這張圖時，你第一眼注意到是什麼顏色呢？

▲（圖／翻攝自日網Shinri）

A.深紅色

B.黃色

C.淡粉紅色



D.深紫色

選擇A深紅色的你→內心疲勞度90％

疲勞從之前到現在持續累積中，無奈找不到方式能解決現況，建議先讓自己緩下來，試著找一項興趣來調劑身心，當身心獲得平衡之後，才有力氣繼續向前邁進。

選擇B黃色的你→內心疲勞度78％

你很在意別人的看法，很需要旁人認可來證明自己，即便暫時找不到表現的舞台，你也要對自己說：「你真的已經很不錯」，知道自己為了什麼而努力之後，內心糾結的疲勞感就會一掃而空。

選擇C淡粉紅色的你→內心疲勞度22％

你個性樂觀積極，即便失敗了也無損你想要再爬起來的決心，你總喜歡往好處想，即便吃虧了看作是佔便宜，你是朋友中的小太陽，總帶給大家正面能量。

選擇D深紫色的你→內心疲勞度56％

你的疲勞已經快超過臨界點，雖然目前還撐得住，但再繼續忽視下去，可能一下子就跌落谷底，有時間閉上眼睛想一想快樂的事情，盡量少滑手機，避免總處在焦慮之中。

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