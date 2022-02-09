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郭采潔撞衫「小12歲女星」完勝！　招牌短髮托出逆齡少女感

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記者王則絲／台北報導

女明星撞衫是家常便飯，近日又有一樁，女星郭采潔先前在節目上穿著一件鉤織綠色花花背心，而網友們就發現，同一款服裝趙露思也曾穿過。郭采潔與整整相差了「12歲」的新生代女神趙露思這次撞衫，網友們一面倒認為是郭采潔完勝，原因就在那頭招牌短髮，讓她不只逆齡、更像精靈般仙氣飄然。

▲郭采潔、趙露思撞衫。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔、趙露思撞衫。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔撞衫「小12歲」趙露思。（圖／翻攝自微博）

郭采潔今年35歲、即將過36歲生日，趙露思則是23歲，兩人足足相差12歲。趙露思以《哦！我的皇帝陛下》為代表作，近年則因《傳聞中的陳芊芊》、《我，喜歡你》、《長歌行》等夯劇走紅，年紀輕輕卻坐擁千萬粉絲，人氣無法擋，私下的她也很喜歡俏皮少女的穿搭風格，擅長駕馭這種甜甜、辣辣的造型。

這回郭采潔不巧與新生代女星撞衫，與趙露思兩人都穿上了一款鉤織的嫩綠色背心，上頭的格紋設計與花朵裝飾十分可愛，確實與趙露思的路線很相符，不過郭采潔也一點都不遜色，駕馭起可愛童趣的服裝毫無違和感。

▲郭采潔、趙露思撞衫。（圖／翻攝自微博）

▲郭采潔、趙露思撞衫。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思也曾穿上同款。（圖／翻攝自微博）

而網友評論中幾乎一面倒認為郭采潔更好看，關鍵就在於郭采潔的招牌短髮與氣質，「郭采潔更靈動」、「氣質上很輕巧的感覺」、「郭采潔太精緻了，像小精靈一樣。」即便不再是少女，也成功穿出少女感，相較之下趙露思的整體造型就略顯普通，但依然有粉絲相挺：「趙露思更好看」、「都好看，勝的是這件背心。」

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關鍵字：

郭采潔, 趙露思, 撞衫

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