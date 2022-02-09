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「刷毛外套」清潔和保養靠4招！定期梳、翻面洗才不會結成一團

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實習記者吳昀庭／綜合報導

近年來泰迪熊毛毛單品非常流行，到了冬天幾乎大家都有一件刷毛外套，但如果平時沒有用正確的方式整理、清洗，一不小心就會打結成一團，甚至壞掉不穿。這裡就教你4招「刷毛外套清潔、保養法」，讓你好好照顧絨毛，這樣不只看起來更美觀，也能再多穿好幾季。

▲刷毛外套清潔。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

▲冬天流行穿刷毛外套。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

1.定期梳理

刷毛外套上面的毛毛，如同頭髮一樣需要被照顧，定期梳理才能維持它的狀態，讓你享受更長久、更舒適的溫暖。平時可以用衣物專用刷子，定期梳理外套上的毛，就能避免髒污卡在裡面，也會看起來更滑順。

▲刷毛外套清潔。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

▲刷毛外套需要定期梳理。（圖／翻攝自IG@uniqlo_jp，下同）

2.用針梳加強清理

外套上有一些重點部位需要特別注意，像肩、頸就容易卡到頭髮，或是揹包包、繫安全帶的位置長期摩擦，都會導致外套受損，這時可以用刷頭比較細的針梳加強清理，就能清掉髮絲，把糾結成團的地方解開。

▲刷毛外套清潔。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

3.翻面放洗衣袋

刷毛外套用手洗最保險，如果丟洗衣機，為了避免與其他衣物過度接觸，記得將外套翻成反面，再裝入洗衣袋丟進去。但清洗的衣服量太多，還是有可能因擠壓而影響到毛毛的觸感。

▲刷毛外套清潔。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

4.不要亂烘

很多衣物都不適合烘乾，刷毛外套也一樣，如果不小心烘太久，就會結成一球一球，造成無法挽回的後果。雖然也有人烘了沒事，但由於溫度、時間難以設定，還是讓它自然曬乾比較好。

▲刷毛外套清潔。（圖／翻攝自IG@frombeginning_）

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關鍵字：

刷毛, 外套, 保養, 清潔

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