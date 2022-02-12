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2萬元有找！質感炸裂「愛心飾品」　CHANEL鏤空太美、YSL超叛逆

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記者王蓁蓁 / 台北報導

近期各大精品品牌除了應景推出與情人節相關的限定包款系列，飾品配件也不放過，包括CHANEL（香奈兒）、DIOR、GUCCI等，都有充滿戀愛氛圍的愛心單品，且許多款式通通不到2萬元即可入手。前陣子《ET FASHION》才剛盤點心形包款放火燒大家，若是還猶豫不決，不如就先從飾品下手。

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CHANEL

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲CHANEL 金屬鏤空耳環，NT$ 15,900 ; 金屬鏤空戒指，NT$ 15,200。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲CHANEL 黑金皮穿鍊項鍊，NT$15,500 ; 金屬黑金耳環，NT$ 19,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

CHANEL
CHANEL 2022春夏前導系列再度以一系列迷人單品，帶女孩們搶先進入春季浪漫，其中讓香香迷們眼睛為之一亮的，莫過於品牌將大量的愛心元素注入飾品，金屬鏤空的戒指、耳環，都以極簡線條打勾勒出心形輪廓，百搭設計，即便是每日配戴也完全看不膩！另外也有由CHANEL經典黑金配色打造的愛心耳環與項鍊，以品牌引以為傲的皮穿鍊作為鍊帶，瞬間集復古與優雅於一身。

SAINT LAURENT

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）▲SAINT LAURENT天鵝絨愛心金屬頸鏈，NT$ 15,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）▲SAINT LAURENT金屬迷你心形吊墜項鍊，NT$ 9,500 。（圖 / 翻攝品牌官網）

向來以性感、不羈風格定調的SAINT LAURENT，直接將愛心化作個性單品，復古感的金屬心形吊墜搭配天鵝絨，並以頸鏈方式呈現，讓愛心展現出不同的叛逆風貌 ; 若是不想太高調，品牌也推出了迷你的金色心形吊墜，項鍊後方還綴有「SAINT LAURENT PARIS」吊牌，低奢質感令人不動心都難，不到1萬元就能購入的價格，CP值超級高！

CELINE

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）▲CELINE金色黃銅旋轉心型吊墜，NT$13,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）▲CELINE金色黃銅可分拆式愛心盒形吊墜，NT$ 21,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）▲CELINE TRIOMPHE愛心鑰匙圈，NT$17,000 ; CELINE_心形鑰匙圈，NT$14,000。（圖 / 品牌提供）

CELINE 2022春夏情人節膠囊系列，除了以愛心輪廓推出多款可愛爆棚的心形包款，在飾品部分可以轉動的心形吊墜，讓人忍不住聯想到哈利波特中，妙麗佩戴的時間倒轉項鍊，另外一款更是CP值超高的「一件兩用」，打開愛吊墜後，內裏還附有一款中央同樣綴有CELINE標誌的飾品，上方的挖空可供女孩們加入細鍊配戴。此外品牌也有推出與系列相關的鏤空愛心、水鑽字母鑰匙圈，讓女孩可以掛在包款、鑰匙上點綴，增添日常風格造型。

DIOR

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Dior Tribales 愛心造型金屬珍珠耳環，NT$21,000。（圖 / 品牌提供）

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲Dior 愛心造型金屬珍珠手鍊，NT$23,500。（圖 / 品牌提供）

DIOR以羅馬神話中的愛神丘比特為靈感，帶來全新2022西洋情人節特別系列，在招牌的明星珍珠金屬耳環單品、手鍊中重新注入愛心輪廓，另外還搭配顯眼的紅色玻璃點綴於心形中央，將浪漫寓意展現的一覽無遺。

GUCCI

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）

▲愛心飾品盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供）▲GUCCI此次的情人節系列飾品，以精緻細膩的花紋延伸925銀打造全新心形系列。（圖 / 翻攝品牌官網）

GUCCI此次的情人節系列飾品，延伸以925銀打造的心形系列，精緻細膩的花紋描繪著邊界與背後，其中手鍊與項鍊的鍊帶部分，更額外增添了經典Interlocking G「雙倒G」符號，豐富這款日常配件，而戒指也不同於上個系列，以寬版方式展現個性風格，打造出男女都可配戴帶的中性款式。

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