6款浪漫系「粉色戒指」推薦　LV老花、Pandora心型寶石情人節首選

文／美人圈

2022年情人節馬上就要到了！珠寶絕對是不踩雷的送禮好選項，其中戒指不僅別具意義，戴上手上還會時時刻刻想起與對方的甜蜜回憶！這回編輯特別精選了6款浪漫系「粉色戒指推薦」，如果說情人節禮物還沒想好，參考這篇準沒錯～

情人節「夢幻粉色戒指」推薦1：Cartier LOVE婚戒

以女孩們都愛的18K玫瑰粉金色，鑲嵌上一顆白金單鑽，加上LOVE系列螺絲刻印，整體設計簡約鮮明，優雅與率性平衡的恰到好處，比起華麗的鑽石戒指，Cartier LOVE婚戒的的低調性，更能顯現出細水長流的愛情。

▲Cartier LOVE婚戒。（圖／Cartier）

情人節「夢幻粉色戒指」推薦2： Pandora 璀璨立體心形粉紅寶石鍍14k玫瑰金戒指

潘朵拉一直是小資女孩購入精品戒指的好選擇！這款粉色心型戒指真的讓人一眼就戀愛～使用鍍14k玫瑰金的戒環搭配璀璨立體心形寶石，整體造型注入高雅氣息。並以透明立方氧化鋯石綴半個環圈，戴上以後根本就是迪士尼在逃公主！

▲Pandora 璀璨立體心形粉紅寶石鍍14k玫瑰金戒指。（圖／Pandora）

情人節「夢幻粉色戒指」推薦3：Swarovski Dazzling Swan

戴在手上根本超吸睛！簡潔俐落的指環上綴有一枚優雅迷人的天鵝裝飾，並揉合了鑲滿白色Swarovski水晶及一顆閃爍耀眼的紫粉色水晶，隨著手的移動，天鵝也會跟著晃動，並在光的折射下，展現出不同的細緻光彩。典雅的設計不但是日常裝扮的最佳配飾，為整體穿搭顯現出浪漫清新的氣質，絕對是送給摯愛的不二選擇！

▲Swarovski Dazzling Swan。（圖／Swarovski）

情人節「夢幻粉色戒指」推薦4：DIOR PETIT CD 戒指

DIOR Petit CD戒指的設計細緻而鮮明！結合玫瑰金色金屬鏈節與DIOR經典「CD」標誌，加上鑲滿粉紅色水晶的星形吊飾，不僅可愛感爆棚，彷彿還象徵著你是心目中唯一的星星，任一個女孩看到都會心動，完全是情人節送禮首選！

▲DIOR PETIT CD 戒指。（圖／DIOR）

情人節「夢幻粉色戒指」推薦5：ENZO 18K金鑲天然摩根石心形寶石女粉色戒指

香港珠寶品牌ENZO推出的粉色心型戒指！18K玫瑰金搭配戒壁上的車花邊工藝設計，上手後彷彿就像小鑽石般耀眼，加上象徵愛情的心形摩根石，既浪漫又夢幻，光源的照射下還會發出閃耀的粉色光芒，絕對能把女孩的心給收服，想要趁這次情人節告白、脫單就靠它了！

▲ENZO 18K金鑲天然摩根石心形寶石女粉色戒指。（圖／小紅書@周大福）

情人節「夢幻粉色戒指」推薦6：Louis Vuitton 玫瑰K金配粉紅色珍珠母貝及鑽石戒指

LV推出許多好看又時髦的飾品！這款Color Blossom Mini Star戒指以18K玫瑰金打造，飾以粉紅色珍珠母貝圖案及迷人鑽石，且珍珠母貝特別經過打磨，立體表面呈現柔和光芒，戴在手上時髦度level up！

▲louis vuitton 玫瑰K金配粉紅色珍珠母貝及鑽石戒指。（圖／louis vuitton）

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