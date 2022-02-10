PRADA超帥滑雪裝竟人人買得起！　宣布進軍電玩推出聯名服裝

▲超帥的PRADA滑雪裝現在人人都能穿上。（圖／翻攝自IG@prada）



記者王則絲／台北報導

精品品牌推出電玩小遊戲或是與電玩產業合作，將設計帶進虛擬市場的方式，為近年來的趨勢。PRADA於近日則是宣布加入以多人遊戲為主打的《極限共和國》電玩，將在遊戲裡推出透過PRADA Linea Rossa系列為藍本打造的聯名角色服裝造型，像是超帥的滑雪裝，現在不用花大錢，人人都買得起。

▲PRADA與《極限共和國》合作推出運動裝備造型。（圖／品牌提供）



由Ubisoft推出的電玩軟體《極限共和國》（RIDERS REPUBLIC）在全球有眾多玩家，提供大型多人連線遊戲，玩家可於遊戲體驗許多極限運動，包括滑雪、自行車、飛鼠裝飛行等不同項目，同場賽事中能多達64 人一同對戰。

切合運動的主題，本次PRADA與《極限共和國》的合作便是替經典的運動系列「Linea Rossa」找到最新的舞台，每個玩家可於遊戲中選用PRADA縮推出的火焰（The Flame）、狂野條紋（Wild Stripes）、迷彩岩石（Camouflage Rock）造型的服裝，還能透過許多方式解鎖獨家的角色裝扮，在現實中難以輕鬆擁有的超帥運動裝備，現在可以輕鬆入手了，給自己的遊戲人物穿上後就是比別人帥一截。

然而精品與遊戲合作推出角色衣服已不是頭一遭，據資料顯示，玩家們在電玩中的開銷，有80%花在角色的外型、配件上，因此這將是時下與未來的趨勢，像是BURBERRY曾與《王者榮耀》合作打造皮膚（角色造型）、LONGCHAMP則是曾在《Pokemon Go》中上架虛擬的聯名單品、VALENTINO和MARC JACOBS還曾在《動物森友會》上時裝提供玩家下載⋯⋯。