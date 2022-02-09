情人節推薦！3款「話題玫瑰香水」，怎麼聞都不會膩

▲情人節話題玫瑰香水推薦。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

情人節即將到來，就用玫瑰香氣讓戀情加溫吧！《ET FASHION》盤點最新玫瑰話題香水，脫俗的花香讓他更想接近你。

▲TOM FORD 私人調香系列 玫瑰秘境，3款，50ml，各8,500元。

TOM FORD推出三款顛覆常規頂級玫瑰新香，分別為阿瑪菲玫瑰、東方玫瑰和俄羅斯玫瑰，採用獨家玫瑰疊加萃取技術，盡可能保持花朵完整度下，萃取產生出最高濃度的玫瑰精華，保持香氣穩定馥郁。讓人驚喜的不僅如此，更同步祭出極限量系列同名限定版設計師絲絨霧光唇膏，塗在唇上的絲滑潤澤觸感，堪稱最高標準的霧面質地。

▲Jo Malone玫瑰花語系列。

Jo Malone全新玫瑰花語系列，以限量玻璃瓶身設計，透過深淺不同的玫瑰花為瓶身色調靈感，精緻的緞帶與手寫設計為你傳達浪漫心意。玫瑰花語系列，除了經典紅玫瑰外，另兩款分別為玫瑰與星玉蘭和胭紅玫瑰，前者將玫瑰和星玉蘭完美糅合，夾帶著廣藿香與琥珀，讓人覺得迷人溫暖，而後者則是結合玫瑰花瓣與羅勒和荔枝，甜美洋溢，展現初戀氣息。

▲diptyque 玫瑰之水淡香精，75ml，5,000元。

diptyque經典暢銷的玫瑰之水淡香水，在今年1月加入新同伴「玫瑰之水淡香精」，調香師Fabrice Pellegrin與品牌攜手調製的這款全新淡香精，在演繹原初兩種玫瑰原料的同時，將其萃取為濃縮精華，令香氣更顯馥郁，並巧妙地融入花香調之外的洋薊清香、荔枝果香及洋甘菊甜香。