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6款「精品千元戒指」小資女必收！Chloé、Fendi經典款一眼就愛上

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文／美人圈

想在過年前買個禮物犒勞自己，卻又不想花大錢？低預算的戒指是不錯的選擇！小編收集了6款超精美的「千元戒指」，Chloé新款「Darcey 戒指」、Fendi「經典戒指」通通萬元不到，小資女孩們可千萬不要錯過！

2022千元戒指推薦1：PANDORA 永恆璀璨925銀戒指

永恆戒指款式選用925銀由手工綴飾而成，將透明立方氧化鋯石鑲嵌在戒環上，搭配上色澤相近的細戒，不會過於浮誇的典雅款式，不管是單戴或搭配其他款式疊戴，同樣動人。整體的造型耀眼鮮明，卻又相當百搭、不挑風格，當作禮物送人絕對不踩雷！

▲千元戒指。（圖／美人圈）

▲PANDORA 永恆璀璨925銀戒指，NT$3,280。（圖／PANDORA）

2022千元戒指推薦2：Chloé Darcey 巴洛克式黃銅和淡水珍珠戒指

喜歡珍珠的女孩，這款絕對必收！以巴洛克式的復古黃銅作為戒環，並加入了粗、細戒圍交疊、logo刻印的小巧思，加上醒目的淡水珍珠，整體給人別緻的優雅氛圍。

▲千元戒指。（圖／美人圈）

▲Chloé Darcey 巴洛克式黃銅和淡水珍珠戒指，NT$9,000。（圖／Chloé）

2022千元戒指推薦3：Apm 開口珍珠戒指

Apm開口珍珠戒指推出了黑、白兩色，以採用純銀手工製成，以蛇行的戒圍搭配白色氧化锆石做綴飾，並飾以淡水珍珠，單戴就非常有重點，適合冷淡簡約風格的女孩為整體穿搭做點綴。

▲千元戒指。（圖／美人圈）

▲2022千元戒指推薦3：Apm 開口珍珠戒指，NT$4,000。（圖／Apm）

2022千元戒指推薦4：Fendi 經典戒指

想要入門精品，卻不想花大錢？Fendi這款經典戒指絕對是首選！選擇立體金色為材質，搭配上立體又細緻的雕刻logo，並以精緻白色水晶做點綴，整體大氣、造型感十足，戴在手上相當有氣勢。

▲千元戒指。（圖／美人圈）

▲Fendi 經典戒指，NT$7,800。（圖／Fendi）

2022千元戒指推薦5：ete K10YG 層疊包覆單鑽戒指

日本輕珠寶品牌ete，以低調、優雅卻不失質感的飾品為名，這款單鑽戒指以金典造型設計，鑲嵌一顆精緻閃耀美鑽於K10黃金細戒環上，簡約的迷人風格展露了女性的優雅氣質，是一款適合任何風格、也適用各種場合搭配的百搭款式。

▲千元戒指。（圖／美人圈）

▲ete K10YG 層疊包覆單鑽戒指，NT$7,600。（圖／ete）

2022千元戒指推薦6：Vivienne Westwood CALLIOPE RING 

Vivienne Westwood這款戒指真的讓小編少女心爆棚、一眼就愛上！以標誌性的星球造型設計，並鑲滿的白色锆石，不僅辨識度高，也超級吸睛，戴在手上一眼就成為焦點～

▲千元戒指。（圖／美人圈）

▲Vivienne Westwood CALLIOPE RING ，約NT$5,500。（圖／lyst，Vivienne Westwood）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

千元, 戒指, 精品, Chloé, Fendi

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