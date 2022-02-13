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5條平價「顯瘦寬褲」超神！穿上去修飾骨架、有效藏肉

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文／美人圈

顯瘦的褲子永遠不嫌多！尤其是超百搭的寬褲，剪裁設計不僅修飾寬骨架、有效藏肉，還是拉長腿的利器。這回編輯帶來五款平價「顯瘦寬褲」推薦，Uniqlo、Gu藏肉又修身，weartoeat 這款寬骨架女孩必收！視覺上減瘦五公斤絕不是問題～

平價「顯瘦寬褲」推薦1：Uniqlo 棉質斜紋長褲

這款棉質斜紋長褲是使用了日系感的工作褲造型，版型寬鬆但分量感相當足夠！雖然布料硬挺，但是材質上選擇了棉質斜紋布，穿上後也不會有牛仔褲緊繃感，無論是蹲下、吃飽後穿著也不會不舒服。

▲顯瘦寬褲。（圖／美人圈）

▲Uniqlo 棉質斜紋長褲。（圖／Uniqlo）

這件版型設計也相當有巧思，除了使用打摺設計，穿上後整個人更有精神外，褲身也是做A字版型，可以隱藏女孩們最在意的馬鞍肉，修飾下半身效果超級好～後側將上臀完美包覆；下臀則是修飾、不顯臀！搭配上一字貼合口袋，增加設計感，真的太欠買了～

▲顯瘦寬褲。（圖／美人圈）

▲Uniqlo 棉質斜紋長褲。（圖／Uniqlo）

平價「顯瘦寬褲」推薦2：GU 撞色壓線寬褲

GU這款平價牛仔寬褲大推！使用了高腰設計，將在意的小腹完美包覆，恰好的寬褲管版型，也能適度修飾腿部及臀部線條！另外，這件牛仔寬褲還有很一個很厲害的小細節，就是將接近外緣的兩側口袋設計成斜線，讓視覺上有內縮、變瘦的效果！

▲顯瘦寬褲。（圖／美人圈）

▲GU 撞色壓線寬褲。（圖／GU）

很多褲型只有從正面看顯瘦，一旦轉到側面、後側就原形畢露。這件褲子運用了大量的彩色縫線作為設計重點，利用直線感弱化了圓潤身型的缺點，可以說是一件零死角的完美牛仔褲！

▲顯瘦寬褲。（圖／美人圈）

▲GU 撞色壓線寬褲。（圖／GU）

平價「顯瘦寬褲」推薦3：weartoeat 零著感薄雪紡西裝寬褲

如果是天生寬骨架，不管怎麼找都挑選不到適合的褲型，可以試試看weartoeat的這件零著感薄雪紡西裝寬褲！一般的西裝褲都是窄款、貼腿設計，但這款西裝褲是屬於直筒版型，並利用喇叭褲的原理，在膝蓋處稍微收緊一些，會讓腿型更修飾。結合了直筒褲修飾馬鞍肉優點，以及微喇叭褲的女人味，如果是上班族想找一款修飾骨架的西裝褲，這款相當合適～

▲顯瘦寬褲。（圖／美人圈）

▲weartoeat 零著感薄雪紡西裝寬褲。（圖／weartoeat）

平價「顯瘦寬褲」推薦4：Pazzo MIT 日常舒彈鬆緊帶長腿褲（美圖系列）

Pazzo美圖系列一直都是許多女孩心目中的顯瘦第一名的神褲！連小編也是美圖褲的愛好者，不僅親膚，還針對不同腿型，推出不同款式，而其中最適合梨形身材又藏肉肉的款式，就是日常舒彈鬆緊帶長腿！擁有高腰設計，包覆小肚腩，不會過於貼合的褲型，適當的留空隙，反而更加顯瘦。

▲顯瘦寬褲。（圖／美人圈）

▲Pazzo MIT 日常舒彈鬆緊帶長腿褲（美圖系列）。（圖／Pazzo）

平價「顯瘦寬褲」推薦5：Zara 男士風寬管長褲

通常垂墜度高、飄逸感的材質，很容易顯得體型更膨脹！但是這款Zara男士風寬管長褲，使用了前後打摺設計，以及西裝褲頭，讓整體褲型的立體度提高，顯瘦的同時又有時髦的慵懶感。後側則不會過於貼合、包覆，隱藏臀部線條、自然而然就相當顯瘦～

▲顯瘦寬褲。（圖／美人圈）

▲Zara男士風寬管長褲。（圖／Zara）

【延伸閱讀】

微肉女孩必學穿搭！五招「藏小腹」TIPS，凸小腹、梨形身材一併修飾，視覺顯瘦五公斤！

精選「顯瘦寬褲」5大品牌！PAZZO、UNIQLO寬褲超顯瘦遮肉，視覺比例再拉長五公分

韓星牛仔長褲穿搭模板！孫藝珍這樣搭比例超好，韓素希梨形身材穿直筒寬褲超踩雷

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

顯瘦, 褲子, 寬褲, 平價

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