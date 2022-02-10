「精品相機包」實用耐裝！Gucci、Fendi質感爆棚　男友都跟你搶著揹

文／美人圈

相機包一直是人氣款式，不僅包型輕巧可愛，又相當實用耐裝！今天特搜了八款「精品相機包」要來推薦給大家，除了Gucci中性風老花相機包以外，還有MAISON MARGIELA超可愛的雲朵包，快來看看有沒有你的命定款式吧！

精品相機包推薦1：Gucci Mini bag with Interlocking G

小巧的矩形輪廓搭配上品牌緹花帆布，相當具有復古氛圍！除了包身周圍有棕色系小牛皮飾邊，包款中心的互扣式雙G標誌也以相同的皮質做搭配，整體包款屬於中性風格，加上可調的皮革錶帶，男友還會跟你搶著揹！老花包款不退流行，加上五萬有找的甜甜價，小資族很適合購入。

▲Gucci Mini bag with Interlocking G。（圖／Gucci）

精品相機包推薦2：Marc jacobs The Snapshot Dtm

Marc jacobs的THE SNAPSHOT的相機包，精緻小巧的外型加上品牌標誌性的Double J Logo，讓許多女孩們瘋狂入坑！材質選用防刮牛皮，非常適合像小編這種粗心的人，隨身攜帶也不用害怕心愛的包包被刮花～這款不僅包包本身，就連金屬logo以及鏈袋都是採用全黑色系，相當時髦又非常好搭！一萬出頭的價格，精品新手也可以無痛入手！

▲Marc jacobs THE SNAPSHOT DTM 。（圖／Marc jacobs）

精品相機包推薦3：Ysl Becky Double-Zip Pouch In Quilted Lambskin

YSL經典款式都收了嗎？那麼可以挑選這款採用菱形絎縫雙拉鍊小包，特殊的菱格切紋超吸睛，配有鏈條和皮革肩帶，展現時尚感也不用擔心揹久了會肩膀痛！這款包包特別設計成兩層獨立的拉鍊隔層及多個卡槽，相當便於收納，再也不用擔心找不到東西啦！

▲Ysl Becky Double-Zip Pouch In Quilted Lambskin。（圖／Ysl）

精品相機包推薦4：BURBERRY Lola小號針織格紋蘿納相機包

柔軟別致的絎縫款「Lola相機包」，相較於以往偏冷色系的棕色調，這款特別採用了相當溫暖的樺木色，真的讓人一眼就愛上，選用義大利羔羊皮材質打造，綴以Thomas Burberry專屬標識，搭配光澤的鏈條背帶，可肩背也可以作為斜背造型，配合穿搭轉換不同揹法！

▲BURBERRY Lola小號針織格紋蘿納相機包。（圖／BURBERRY）

精品相機包推薦5：Fendi 迷你相機袋

橢圓形設計相當精緻可愛！採用皮革與麂皮拼接製成，同色系皮革FF細節的主題圖案，加上雙拉頭拉鏈及可提把手，可以說相當具有巧思。包身看似小巧，但基本的短夾、粉餅及口紅都裝得下，想要挑選一款有別於以往的相機包，Fendi 迷你相機袋非常推薦！

▲Fendi 迷你相機袋。（圖／Fendi）

精品相機包推薦6：Prada Flou 皮革袋配肩

Prada品牌形象一直給人簡約的時尚態度，除了包身上的倒三角型換成縫線及立體金屬logo外，這款Flou系列的肩帶以對比色的標誌刺繡點綴，整體增加了層次感，讓人眼睛為之一亮！加上獨樂雙隔層，可以說是一款實用性與設計性兼具包款，日常出門揹它準沒錯！

▲Prada Flou 皮革袋配肩。（圖／Prada）

精品相機包推薦7：Toryburch T MONOGRAM 皮革相機包

T MONOGRAM的經典圖案，靈感來自自賓夕法尼亞州傳統的縫，展現了品牌永恆的經典風格！奶油白色搭配上棕色皮革的配色，格外氣質迷人，加上亮面金屬的logo樣式，質感更加乘，走在路上回頭率肯定大大提升！

▲Toryburch T MONOGRAM 皮革相機包。（圖／Toryburch）

精品相機包推薦8：MAISON MARGIELA Grand Slam皮革斜背包

MAISON MARGIELA的枕頭包系列一直以來都是時尚潮人，人手一顆的時尚單品！外型彷彿就像是顆迷你枕頭般蓬鬆，柔軟又療癒，天空藍的配色更是讓小編一見傾心、少女心爆棚！

▲MAISON MARGIELA Grand Slam皮革斜背包。（圖／lyst.com）

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