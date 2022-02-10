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鼎泰豐「草莓小籠包」網呼：台版大福　日本「霜淇淋拉麵」更獵奇

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

各國旅客來台灣觀光絕對必吃的鼎泰豐小籠包，在全球都開有分店，而近期位於日本的分店，更因應季節推出「草莓大福小籠包」，據說是將整顆草莓與豆沙融合的酸甜口感，官網照片一曝光變立馬引起熱議。擅於創造話題的日本，近日獵奇餐點還有「霜淇淋拉麵」，大阪拉麵店Franken竟然直接將半隻香草巧克力霜淇淋，放上辛辣味增拉麵上！

▲日本鼎泰豐草莓大福小籠包＋冰淇淋拉麵 。（圖／翻攝IG）

▲日本鼎泰豐草莓大福小籠包＋冰淇淋拉麵 。（圖／翻攝IG）

▲日本鼎泰豐推全新「草莓大福小籠包」。（圖 / 翻攝IG@din_tai_fung_japan)

日本鼎泰豐的「草莓大福小籠包」是新春限定的全新菜單，以使用在地出產的完整草莓加入紅豆泥，熱騰騰的酸甜滋味一次送入口中，讓不少人認為根本是台版「草莓大福」，不過多數台灣網友對於小籠包的印象還是以鹹食居多，直呼：「是黑暗料理吧」、「別玩食物」。

來自日本大阪的拉麵店Franken，以每季推出的特殊限定菜單受到許多民眾歡迎，而近日推出的一款「霜淇淋拉麵」，更是引起不小熱議，據說是在辣味味增拉麵上方，直接放上一半隻香草巧克力霜淇淋，透過融化的甜甜奶味來中和拉麵中的強烈辣味，又甜又辣的滋味讓不少日本民眾欲罷不能。而這也不是Franken第一次推出特殊口味的拉麵，上一季的棉花糖拉麵，在拌麵時漸漸融入在湯底，同樣帶出甜辣口感，讓人不得不期待下一次店家又會挑戰什麼菜單了。

►麥當勞「香菜冰淇淋」根本黑暗料理！　網搶實測：酸爽到極點
 

關鍵字：

鼎泰豐, 霜淇淋拉麵, 小籠包

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