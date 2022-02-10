fb ig video ETtoday search mobile

裸辭好嗎？4種狀況顯示「沒退路也沒關係」

>

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲每個人在職場的狀況都不同，不一定要找到下份工作才能離開。（圖／xFrame）

編輯／借借

找工作這件事有許多無法控制的變因，但有時候「騎驢找馬」這件事，在某些情況下或許並非最好的選擇，社會上絕大部分的人都需要工作，不一定是考量經濟面，也有心理層面的需求，但並非每個人一定要找到「下份工作」才能離職，有4種狀況你能再度思考。

▲▼5條職場禁忌」千萬別犯，不懂拒絕很糟糕 。（圖／Unsplash）

▲有時沒退路不一定不好。（圖／unsplash）

足夠的積蓄
之前的工作生涯所累積的儲蓄，是可以讓你足夠停下一陣子，好好思考自己之後的工作職涯與往後想過的人生，有時最好的機會就會從此而生，但在提出辭呈之前，必須好好精算你的實力，別落入因為付不出生活費，需要隨便再找一份工作的輪迴裡。

▲職場,欺負,爭吵。（圖／pakutaso）

▲工作環境很不妙就先離開吧，反正也沒什麼好可惜的。（圖／PAKUTASO）

現有的公司讓你非常不開心
當你身處「有毒」的環境中，是沒有辦法看清自己的實力跟價值的，例如沒實力的上司持續地否定你的工作成績，但他的意見根本不中肯；喜歡搶功勞、中傷別人的同事，跟他一起工作只會持續否定自己價值，就建議先跟這種環境保持距離，冷靜後思考再出發。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲事情多如牛毛，根本沒時間去面試。（圖／pexels）

沒時間找新工作
這種情況最常見的就是「責任制」，機動性高、又無法控制時間的工作內容，讓你根本沒空找新工作，這樣持續的輪迴便是一直原地踏步，到自己沒有感覺為止，就像談戀愛一樣，根本沒機會接觸外界，怎麼可能會有新機會？

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

▲身體是個人最大的資產。（圖／pixabay）

健康問題
因為工作導致身體出問題，多數的承擔還是要落在員工自己身上的，所以若身體出現狀況，適可而止與考慮休息是必須要認真思考的，不僅是顯而易見的病徵、失眠、焦慮憂鬱都算身體健康的範疇。

關鍵字：

職場, 生活, 同事, 觀察職場, 辭職

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

營養師揭讓你失眠的「6個NG睡前行為」！第一條超過8成人都中

營養師揭讓你失眠的「6個NG睡前行為」！第一條超過8成人都中

爆準！日網超神心理測驗，一張圖看出你的「心累指數」

爆準！日網超神心理測驗，一張圖看出你的「心累指數」

早餐地瓜+豆漿是絕配！營養師曝「清腸排便一日食譜」

早餐地瓜+豆漿是絕配！營養師曝「清腸排便一日食譜」

最講義氣星座Top 3 ！第一名根本重友輕色，赴湯蹈火都沒差 Lisa曬中分「愛心瀏海」露額頭！　網認不出失望喊：秒變路人 塗再貴保養品也沒用！5個「變醜壞習慣」，讓你慢性毀容 星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開 日本皮膚科醫師推薦3種「抗衰老早餐」！水果吃錯反而大NG 必搶情人節限定美妝！YSL超美紅絲絨氣墊還送花束、美體小舖7款禮盒64折起 舒淇頂西瓜皮白髮撞臉「鍾明軒」！　超強駕馭力怎麼穿都美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面