精油美容的4大使用法！超簡單「面紙助眠法」還能淨化口罩味

▲精油可以舒緩身心，不同種類、香氣都有適合的心境與環境。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels、Pinkoi

擁有天然療癒香氣的精油，可幫助放鬆身心，調養肌膚、身體問題，不同種類精油有著許多不同功效，而精油更擁有許多種使用方式。撇除爭議性較大的口服法，以下4種是公認更為安全又有效的用法，包含怎麼用、建議濃度都一次幫你整理好。

1.嗅聞吸入法



嗅聞精油的香氛氣味是最簡單也最常見的使用法，可將一種或多種喜好精油滴到擴香石、香薰機、水氧機等擴香工具上，基本用量約3～6滴，可以根據個人喜好濃度增減。

通常吸入法還能搭配用來改善睡眠問題，家裡沒有擴香工具的人，或想再更提升安眠放鬆效果，可以運用一個簡單小技巧。取一張面紙滴上1～2滴精油，再放進枕頭套裡，這樣就連入睡了也能時不時聞到療癒舒緩的氣味。

2.淨化口罩氣味

除了上述透過香薰機、擴香石等來散發精油療癒香氣外，受到疫情影響，現在外出依舊是口罩不離身，而長時間配戴常讓人感覺悶熱不適，有些人甚至會覺得氣味不好聞，這時可以在口罩四角位置各滴一滴精油，透過精油的療癒香氣，幫助放鬆情緒，同時有淨化清新的效果。

3.泡澡浴



利用精油做芳香泡浴也是很好的一種舒壓、放鬆身心方式，但因為精油不太會溶於水中，直接將精油滴在水中，精油會無法均勻分散開而凝聚在一起，這樣的情況下泡澡，高濃度精油容易對肌膚產生刺激。

所以精油泡澡就需要借助天然乳化劑或分散劑幫助精油和水能均勻融合，可以利用天然海鹽、岩鹽等較常見分散劑，先與精油均勻混合後再放入水中攪拌。如果泡半身浴，建議精油使用量為3～6滴，而全身浴的話則為5～6滴。

4.稀釋後塗抹或按摩



而精油芳香療法中最主要的使用方式，就是將精油添加於植物油中稀釋濃度後，再塗抹於肌膚或按摩，像是荷荷巴油、葡萄籽油、摩洛哥堅果油、橄欖油、甜杏仁油等就是常用來與精油搭配的植物油。

精油濃度太高使用在肌膚上會有刺激感，甚至有灼傷肌膚的可能，別為了貪圖效果而將精油濃度使用過高。而因臉部肌膚與身體肌膚相比更薄和脆弱，臉部使用的精油濃度要比身體用的更低，成人使用的臉部精油稀釋度建議在0.5%～1%，身體用精油稀釋度可在2.5%～3%。若是要使用在老年人或兒童身體肌膚上，濃度要比成人更低，分別須為1%～2%和1%以下。另外，0～3歲嬰幼兒肌膚更為嬌嫩，不建議使用精油。

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