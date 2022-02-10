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早餐地瓜+豆漿是絕配！營養師曝「清腸排便一日食譜」

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▲▼營養師曝「清腸排便一日食譜」。（圖／Unsplash）

▲早上來杯高纖豆漿是好選擇。（圖／Pexels、Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

過了個放縱的春節，累積在身上的都排出了嗎？營養師高敏敏指出，便祕或是太用力上廁所，也可能增加引發心肌梗塞的風險，上了年紀有高血壓和心血管疾病的人，尤其要注意，想要通便順暢，吃什麼更為重要，年後想要鏟肉，這樣吃就對了。

▲▼營養師曝「清腸排便一日食譜」。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏分享高纖清腸食譜，讓你卡在身上的東西，快快的排出，三餐參考食譜如下，生活中簡單就能取得。

早餐：

地瓜＋高纖豆漿＋蔬菜沙拉＋奇異果

午餐：

蕎麥麵＋豆乾＋海帶＋百香果

晚餐：

糙米飯＋毛豆＋地瓜葉＋黑棗

高敏敏進一步分享，除了遵循以上食譜，增加高纖維食品輔助也很重要，能幫助解決宿便問題，像是奇亞籽、洋車前子、纖維粉、標示高纖及含纖的食品飲品都不錯。

▲▼營養師曝「清腸排便一日食譜」。（圖／Unsplash）

另外充足水分也不可或缺，她強調腸道就像滑水道一樣，如果沒有水，便便就下不來，提醒大家一天至少喝2000到2500cc的水，不只能讓排便順暢，更能加速代謝，建議小口小口喝，身體更好吸收。

若是以上方法都行不通，或許可能是缺乏油脂，油脂可以幫助潤滑腸道，讓便便更為滑順，適當補充橄欖油、苦茶油、酪梨油、堅果油、魚油、藻油等油脂，或是也能一天吃一小把堅果，取代生活中的部分油脂。

▲▼營養師曝「清腸排便一日食譜」。（圖／Unsplash）

她也指出，除了飲食外，運動也非常重要，能多動就多動，像是三餐飯後快走10分鐘，或是走路替代大眾運輸，甚至是爬樓梯取代搭電梯都很好。

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關鍵字：

食譜, 通腸, 排便

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