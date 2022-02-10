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專家曝「加速老化」5大行為，讓你保養都白做！　愛吃甜食要小心

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▲▼ 加速老化5大行為 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲想做好「抗老保養」，先改掉會加速老化的壞習慣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@kkmmmkk

為了「抗老」，許多女生都很認真防曬，對抗紫外線，也願意花大錢買貴婦保養品，但你知道嗎？有些大家習以為常的生活習慣其實也會加速身體、肌膚老化。小紅書上就有營養師指出會「加速衰老」的5大行為，不先改掉這些壞習慣，不僅可能讓你的保養都白做，還會影響健康。

1.菸酒不離身

雖然在比例上來看，抽菸喝酒以男性居多，但也有越來越多的女性開始有抽菸、喝酒的習慣。營養師指出，酒精會加重肝臟的負擔，影響身體循環代謝；而香菸所含的焦油、尼古丁等一些成分會加速細胞的氧化、衰老，不僅影響身體健康，也會讓皮膚變差，讓你看起來比實際年齡要大。

▲▼ 加速老化5大行為 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.長期熬夜

長期熬夜會使女性內分泌失調，嚴重的話還可能會讓女性更年期提前來臨，皮膚也會變差，像是變得暗沈發黃、冒斑點、皺紋明顯增多等，更嚴重的還會影響到卵巢功能，加速卵巢的衰老。營養師建議盡量在12點前入睡，一段時間下來你會發現身體變得更有活力，整個人精神、專注力也變好，就連肌膚都會變得更明亮有光采。

▲▼ 加速老化5大行為 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.喜歡吃油炸食物

油炸食物經過高溫烹飪，不僅會造成營養物質的流失，還會產生一些致癌物及大量的AGEs（糖化終產物），而AGEs不僅會破壞膠原蛋白，使肌膚產生皺紋、鬆弛和斑點等老化徵兆，還會導致身體慢性發炎，加快身體器官衰老的速度，是許多疾病產生的元兇，而且經常吃油炸物還容易導致肥胖。

4.不吃早餐

早餐是身體獲取營養和能量的重要途徑，長期不吃早餐容易讓身體缺乏營養，不僅白天精神狀態不好，還可能導致肌肉流失，身體肌膚老化。

▲▼ 加速老化5大行為 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

5.經常吃甜食

糖份不僅對健康影響大，也會影響肌膚狀態，經常吃甜食會加速身體細胞的氧化，導致老化，攝取過多糖份還會引發「糖化反應」，破壞膠原蛋白，導致皮膚早衰，不再緊緻有彈性，容易出現皺紋，也使肌膚暗沈發黃。

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關鍵字：

保養, 護膚, 加速衰老, 老化, 抗老, 凍齡, 生活習慣, NG行為, 飲食, 食物, 營養師

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