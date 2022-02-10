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「5個方法」教你當個情緒穩定的大人，別為了小事毀了一段關係

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▲▼5個方法教你當個情緒穩定的大人 。（圖／Unsplash）

▲學會平靜，別被情緒牽著走。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

蔡康永曾經說過，人生需要的不是快樂，而是平靜。當個情緒穩定的大人，絕對是加分關鍵，否則總因一點小事就控制不住情緒，不小心出口傷人話語，讓你在職場社交都吃虧，以下5個方法教你不再爆衝、被情緒牽著走！

▲▼5個方法教你當個情緒穩定的大人 。（圖／Unsplash）

#深呼吸接著倒數10秒

男友惹你生氣、工作多到讓人焦躁，在你很想發火時，記住反覆深呼吸，接著倒數10秒，這個方式能讓你先冷靜下來，別為了一時的情緒毀了一段關係。

#趕快去運動！

研究指出，運動能產生一種快樂素，讓人變得愉悅，當情緒不佳時，與其沉浸在其中，倒不如跳脫出來去運動，轉移目標後再想想，其實事情並沒有原本想的那麼糟。

▲▼5個方法教你當個情緒穩定的大人 。（圖／Unsplash）

#做不用動腦的事情

情緒不佳的時候，看什麼都不順眼，正是打掃家裡的好時機，不需要動腦，做著千篇一律的動作，能讓情緒緩和，負面情緒也慢慢降溫。

#寫下來和自己對話

情緒悶在心裡不好受，那麼就試著寫出來吧！藉由文字和自己對話，也是一個排解情緒的好方式。

▲▼5個方法教你當個情緒穩定的大人 。（圖／Unsplash）

#去廁所轉換心情

當情緒快要爆發時，先離開去廁所冷靜一下吧！開著水讓水流聲音讓你冷靜，照鏡子的同時，看看自己生氣的模樣是多麼的難看，你也不喜歡這樣的自己。

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關鍵字：

情緒穩定, 方法, 技巧, 成熟

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