你覺得高級好看的3款「口紅色號」　直男完全看不懂：像中毒

實習記者施至真／綜合報導

女生什麼都缺，就是不缺口紅，即使只拎一個迷你小廢包出門，還是會帶上一兩支口紅，確保自己隨時都能保持美顏好氣色，不過口紅對於直男來說，卻是一門大學問，看著女性朋友、伴侶到專櫃試色，除了對色系分不清、看不懂之外，還會覺得試在手上就跟調色盤沒兩樣，今天就來看看女生覺得高級好看、顯氣質的口紅顏色，在直男眼裡是什麼樣子吧。

＃裸土色

裸土色系口紅的顏色飽和度不高，既高級又輕透溫柔，能夠貼合原始唇色，打造出陽光健康的自然感妝容，不過直男大多認為，裸土色系讓人看起來病態又沒氣色，甚至會以為女生忘記塗口紅出門呢。

▲擦裸土色小心被說沒氣色。（圖／翻攝自小紅書@葉寒萌）

＃煙燻灰紫色

在口紅中融入一些灰紫色調，不僅特殊還不容易撞色，一擦上唇還能帶來高貴冷豔的神秘距離感，絕對是個性女孩的心頭愛好！雖然顏色好看、氣場十足，卻被直男認定為中毒色口紅，建議女孩約會不要塗，小心被誤會成藥罐子。

▲煙燻灰紫色適合個性女孩，卻被直男形容像中毒。（圖／翻攝自小紅書@小迪糯糯）

＃醬果色

冷美人的化妝包裡一定有一支醬果色口紅，復古、大膽、不挑膚色，擦在任何女孩的嘴巴上都非常顯白，相信我，野生眉配醬果色口紅，能夠讓妳一出場就宛如超級名模，成為全場焦點，即便如此，還是有不少直男吐槽：「很像血盆大口」。

▲醬果色氣勢十足，但被形容像血盆大口。（圖／翻攝自小紅書@方圓-FANGYUAN）

除了以上三種直男看不懂的口紅色系之外，還要加碼介紹三款，網路票選直男最喜歡的口紅顏色，上唇保證能輕鬆抓住男神的心，各位女性朋友，下次約會，選這三種色系的口紅，絕對能get他的心。

＃豆沙粉色

純欲少女必備豆沙粉色口紅，除了不挑年齡不挑風格，日常百搭不出錯以外，同時也對黃皮非常友善，不論素顏出門、日常淡妝都能提亮好氣色，更是約會必塗唇膏首選，粉粉奶奶的唇色實在太誘人，既顯嫩又不會過於沒氣色，讓人忍不住好想親一口！

▲豆沙粉色超粉嫩，讓人好想親一口。（圖／翻攝自小紅書@Vaness）

＃奶茶色

可別以為只有擦上大紅唇才能自帶氣場，浪漫感十足的奶茶色也能讓妳成為超級名模！薄擦就能讓妳日常顯白，就算是素顏一樣美豔動人，帶妝厚塗更不用說，濃郁的奶茶棕色調誰擦誰氣質，絕對讓妳有滿滿氣勢和魅力鎮住全場。

▲奶茶色可日常百搭，也可厚塗變成超級名模。（圖／翻攝自小紅書@極光少年Forvi）

＃磚紅色

最適合亞洲女孩膚色的磚紅色來了，在復古高級紅棕色中加入一點橘調，比起正紅色，磚紅色的色調較暖，飽和度也稍微低一些，日常的大地色系妝容搭配這支神仙美色，活潑又不失個人風格，讓妳瞬間變成性感小野馬，抓住男人的心。

▲磚紅色最適合亞洲女孩膚色。（圖／翻攝自小紅書@寶兒豬）

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