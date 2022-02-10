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冬奧女神谷愛凌選手村穿搭曝光！「精品配潮牌」根本時尚天花板

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▲▼谷愛凌 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

▲中美混血的自由式滑雪選手谷愛凌爆紅 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

記者鮑璿安／台北報導

中美混血的自由式滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）是此次北京冬奧的矚目焦點，其實她參賽前憑著高顏值深受各大時尚品牌肯定，還曾登上Met Gala典禮紅毯。本次替中國隊奪下金牌後，谷愛凌微博人氣高漲，她也放送出在奧運選手村的私服搭配，展現有別於賽場上帥氣又可愛的一面。

▲▼谷愛凌 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

▲▼谷愛凌 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

▲谷愛凌是時尚寵兒 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

18歲滑雪冠軍谷愛凌擁有模特兒與史丹福高材生多重背景，還是時尚寵兒，頂著LOUIS VUITTON（LV）、Tiffany & Co.等多項品牌合作風光出戰。剛來參賽時谷愛凌就PO文寫下：「第一個冬奧項目，時尚。」並曝光一系列在選手村的私服穿搭，引發網友討論。

▲▼谷愛凌 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

▲▼谷愛凌 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

▲▼谷愛凌 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

▲谷愛凌PO出在選手村的私服 。（圖／翻攝自谷愛凌微博、IG）

畫面中谷愛凌脫下滑雪服彰顯曼妙體態，以街頭潮流品牌Stussy印花連身褲襯托出姣好身材比例，並腳踩LV ARCHLIGHT 運動鞋增加率性氣息，與賽場上瞬時判若兩人。同樣精品與潮牌的混搭還有以Stussy帽T、LV明星手袋Twist出鏡，將包款輕輕斜背於腰間，粗肩帶細節修飾整體造型。

另外谷愛凌也穿著短版緊身上衣露出緊實馬甲線，並以粉色運動褲收尾，營造火辣中空曲線，引起網友紛紛評論：「冬奧變秀場」、「人生勝利組」、「比完賽直接是模特兒」。

關鍵字：

谷愛凌, 冬奧, 北京, 滑雪, 奧運, Eileen Gu

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