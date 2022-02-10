金卡戴珊豪宅曬包！　小賈錄音室大片化身「人間BALENCIAGA」

記者鮑璿安／台北報導

為拉近時尚與生活的距離，BALENCIAGA（巴黎世家）此次廣告企劃請到品牌摯友輪番上陣，包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、Justin Bieber小賈斯汀於個人家中與工作室完成形象照拍攝，以話題性Le Cagole 包、Triple S運動鞋單品上陣，也罕見讓巨星最私密的場所曝光。

▲金卡戴珊來到她位於卡拉巴薩斯的家中拍攝， 螢光色的Le Cagole 包款 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA此次再度清空社群來呈現全新廣告企劃，靈感主要圍繞品牌摯友們的日常，帶時尚迷一窺金卡戴珊、 Justin Bieber、演員 Isabelle Huppert 和模特兒 Tommy Blue的神秘場域。首先鏡頭跟隨金卡戴珊來到她位於卡拉巴薩斯（Calabasas）的家中拍攝，以她最愛的黑色緊身衣搭配俐落分明的襪靴，輕鬆躺在沙發上，而最吸睛單品莫過於螢光色的Le Cagole 包款，半月包輪廓與愛心掛鏡加持成為最新夯包。

▲（圖一）Justin Bieber在工作室拍攝，以經典帽T搭配Triple S運動鞋 。（圖／品牌提供）

Justin Bieber則來到他最喜歡的洛杉磯工作室中，以經典帽T搭配Triple S運動鞋呈現個人風格。此外，在秀上就引發話題的「Space Shoe」真實模樣也公開了， 運用EVA 橡膠材質打造出未來感的鞋身，流線外型與棱角設計相佐讓人印象深刻。BALENCIAGA此次廣告沒有明顯的季節區分，呈現品牌經典單品，全新經典款單品如 Bistro 提籃包、Lady 包款和 Jumbo 包款也會陸續出現在大家視野中。

▲「Space Shoe」未來感鞋款，Hourglass 沙漏包 。（圖／品牌提供）