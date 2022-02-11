《Tinder大騙徒》5大症狀「戀愛腦」先避雷！愛你的人不會讓你感到為難

實習記者施至真／綜合報導

網路交友盛行的時代，只需要一點資訊，就可以瞬間獲得大量資訊，但同時，捏造假象也輕而易舉，近期超火的Netflix紀錄片《Tinder大騙徒》，講述3位女性在交友軟體Tinder上被詐騙數十萬美元，並決定聯手將詐欺犯繩之以法。不論使用交友軟體是出於打發時間、想交友或是追求愛情，都要記得保護好自己，身為戀愛腦，以下「5大症狀」需謹記，別因為陷入戀愛就無條件相信對方。

▲近期超火的Netflix紀錄片《Tinder大騙徒》。（圖／翻攝自Netflix）

1.人的形象是塑造出來的

剛認識一個人的時候，不論對方有多優秀、外型有多好、多有錢，都可能只是冰山一角，尤其是網路交友，在現實生活中你並不認識對方，因此無法確定網路上看到的他，是真實的一面，還是對方刻意塑造出來的形象，只有真實相處、用心了解，才能更認識彼此，戀愛腦千萬別被網路形象給矇騙。

2.對象借錢需謹慎

所謂親兄弟明算帳，就連身邊親近的人，想要借錢也必須寫個借據，日後才能避免不必要的誤會，網路上認識的「陌生人」就更不用說，千萬不要認為你們聊熟了，並且有聊天紀錄為證，就輕易將錢借給對方，在《Tinder大騙徒》中，三位女性都有保留和詐欺犯Simon的聊天紀錄，但卻無法構成詐騙和犯罪證據。

▲《Tinder大騙徒》預告片。（圖／翻攝自YouTube@Netflix，下同）

3.不違背自身原則

感情是互相的，並且建立在互相尊重的基礎上，雖然愛一個人會願意為對方付出，卻不是無條件、毫無保留的給予，除了設下底線及停損點以外，也要堅持自己的原則並且要有自己的主見，才不會被自私的對象欺騙和利用，甚至迷失自我，最終導致感情破裂。

4.只注意對方優點，忽略缺點

在愛情中學會接受和包容彼此的缺點，是非常重要的功課，但卻不是像戀愛腦一樣，盲目喜歡對方的一切，並無條件給予寬容。隨著相處時間越來越久，愛情濾鏡會逐漸消失，這時候就會發現對方和自己所期待的不一樣，還可能因為無法容忍對方的缺點，而爆發矛盾衝突，感情就此出現問題。

5.別忘了愛自己

戀愛腦是否常常被對方的一個舉動、一句話語，牽動全身細胞呢？雖然品嚐了愛情甜美的滋味，但請記得不要毫無保留的將整顆心交出去，在談戀愛的過程中，請永遠將自己擺在第一位，不要為了對方，去做違背自己意願、甚至讓自己受傷的行為，真正愛你的對象，會願意珍惜你，且不會讓你感到為難的。

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