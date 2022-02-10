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日本滑雪女神遭判失格淚崩卻爆紅！IG曝光私下竟是「曬鞋魔人」

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▲▼ 日本滑雪女神高梨沙羅，在北京冬奧跳台滑雪混合項目被判定服裝違規後爆哭 。（圖／CFP）

▲日本滑雪女神高梨沙羅，在北京冬奧跳台滑雪混合項目被判定服裝違規後爆哭。（圖／CFP）

記者王則絲／台北報導

備受關注的日本滑雪女神高梨沙羅，日前於北京冬奧跳台滑雪混合團體項目中，因服裝問題遭判違規失格，讓她忍不住現場淚崩，連觀眾都替她感到惋惜，但此爭議卻意外讓高梨沙羅搜尋度暴增，IG也隨之曝光，從她的IG可以發現，她不只擁有甜美外型，私下竟還是個「曬鞋魔人」，是個熱愛收藏潮鞋的酷Girl。

▲高梨沙羅。（圖／翻攝自IG）

▲高梨沙羅。（圖／翻攝自IG@sara.takanashi）

今年25歲的日本滑雪女將高梨沙羅，從13歲開始征戰各大世界盃比賽，至今已累積61座冠軍成績，因為嬌小的身形與甜美外型，還被民眾封為「最美運動員」，這次代表國家出賽北京冬季奧運，是備受關注的奪牌熱門選手。

在被判失格後，高梨沙羅難過的在IG上自責道歉，大批網友湧入留言安慰她，也因此讓她更多IG私下美照曝光。高梨沙羅擁有一雙深邃眼睛和精緻小巧的五官，給人一種冰山美人的感覺，但笑起來卻又很溫暖，相當甜美可人。

▲高梨沙羅。（圖／翻攝自IG）

▲高梨沙羅。（圖／翻攝自IG）

▲高梨沙羅擁有精緻五官的甜美外型。（圖／翻攝自IG@sara.takanashi）

從她的IG上還可以發現，高梨沙羅私下是個不折不扣的「曬鞋魔人」，特別喜歡球鞋搭配，且腳上的鞋款幾乎都是夯翻的潮鞋，包括NIKE Shox TL彈簧鞋、NIKE X Off-White的數雙聯名款以及各種搶手的小白鞋⋯⋯原來甜美外表下藏著酷Girl的性格，又更加圈粉了。

▲高梨沙羅。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

高梨沙羅, 日本滑雪女神, 滑雪, 北京冬奧, 冬季奧運

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