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BV薄荷雲朵包、FENDI 彩虹插畫法棍　春季繽紛包款超生火！　

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記者鮑璿安／綜合報導

天氣逐漸溫暖，也將迎來繽紛的包款單品，BOTTEGA VENETA（BV）2022 早春衣櫥中就出現療癒的天空藍、薄荷綠色系POUCH 雲朵包及 JODIE 手提包。另外，FENDI 招牌的Peekaboo 和 Baguette 包也搖身一變，換上時尚插畫家 Antonio Lopez 的作品，簡直爆款連發！

BOTTEGA VENETA 2022 早春衣櫥

▲fendi、BV 。（圖／品牌提供）

▲fendi、BV 。（圖／品牌提供）

▲fendi、BV 。（圖／品牌提供）

▲POUCH 雲朵包及 JODIE 手提包換上新色以及全新尺寸 。（圖／品牌提供）

BV一向是玩色高手，這次將熱銷名單中的POUCH 雲朵包及 JODIE 手提包換上新色以及全新尺寸，加入春夏天空藍、薄荷綠或是柔和的杏仁色調，像是調色盤一般注入日常，並提供更適合亞洲人身材的「TEEN」 中型尺寸挑選。另外，立體刺繡 BOTTEGA 字母的粗織針織衫也是矚目單品，搭配飾有剪羊毛的 PUDDLE 橡膠涼鞋，成為搶眼組合。

▲fendi、BV 。（圖／品牌提供）

▲fendi、BV 。（圖／品牌提供）

▲刺繡 BOTTEGA 字母的粗織針織衫；飾有剪羊毛的 PUDDLE 橡膠涼鞋 。（圖／品牌提供）

FENDI全新春夏22系列當家 PEEKABOO & BAGUETTE 包款

▲fendi、BV 。（圖／品牌提供）

▲fendi、BV 。（圖／品牌提供）

▲旗下招牌的 Peekaboo 和 Baguette 包款，換上時尚插畫家 Antonio Lopez 的作品。（圖／品牌提供）

FENDI將旗下招牌的 Peekaboo 和 Baguette 包款，換上時尚插畫家 Antonio Lopez 的作品，將彩虹和陽光畫作印在素色皮革或塗層 FF logo 圖案上，繽紛的五彩斜條紋，則是完美表達出自1970迪斯可時代的快樂態度，連外露的Peekaboo IseeU內襯也藏有巧思，非常值得收藏。

關鍵字：

BOTTEGA VENETA, BV, FENDI

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