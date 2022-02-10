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UNIQLO X INES最新聯名千元以下單品公開　「絕美腰帶」必敗！

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO與法國超模伊內絲法桑琪（Ines de la Fressange）的合作如今已成為每季必出的常態聯名，在甫過了節氣立春之際，全新的「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」2022春夏系列也即將在2月25日登場，設計師Ines再次透過服裝打造法式質感與愜意的度假氛圍，本季千元內必收單品包括宮廷風荷葉領襯衫、絕美編織腰帶和絲巾。

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」2022春夏系列即將在2月25日登場。（圖／品牌提供，以下同）

今年春夏「UNIQLO X INES DE LA FRESSANGE」以度假勝地摩洛哥城市馬拉喀什為靈感，搭配法國國旗的藍白紅三個顏色為基調打造，推出百搭薄外套、設計感襯衫、洋裝、褲裝以及配件等單品。

本次千元以下的必敗款不能錯過的就是法國女人最愛的襯衫單品，系列共推出三款設計襯衫，其中「荷葉領襯衫」集浪漫與可愛於一身，不只在領口與袖口做了荷葉邊設計，棉質布料上還飾有低調的波點，為法式氣質增添不少少女感。

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲棉質荷葉領襯衫，NT＄990。

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲棉麻立領襯絲質上衣(長袖)_NT$2990衫，NT＄990。

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲絲質上衣，NT＄2990。

透過配件能替穿搭起到畫龍點睛的效果，本次聯名中推出不少充滿法式風情的配件，包括絕美的「雙條編織腰帶」，透過纏繞金屬圓環繫緊，營造出率性的感受；還有「復古絲巾」，可以綁在手袋上、或者是用來綁頭髮、綁在手上，都是能替造型加分的關鍵。

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲腰帶（全台店鋪販售款）NT＄990。

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲寬皮帶，NT＄990。

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲絲巾，NT＄590。

另外，春季微涼氣候下必備的薄外套也有時髦選擇，可當上衣也可當作外套的「針織POLO外套」以及「3D織法開襟外套」，透過簡約的條紋滾邊裝飾，呈現法式休閒感，不論是工作或逛街出遊的場合都很適合。

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X INES春夏聯名 。（圖／品牌提供）

▲針織POLO開襟外套，NT＄1290、3D織法開襟外套，NT＄1290。

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關鍵字：

UNIQLO, INES, INES DE LA FRESSANGE, 聯名, 春夏, 襯衫, 腰帶

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