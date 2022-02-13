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阿部瑪利亞曬丸子頭太可愛！4款「俏皮編髮」手殘也能輕鬆上手

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實習記者施至真／綜合報導

「木曜女神」阿部瑪利亞經常以招牌浪漫長髮出席大小活動，日前她於IG限時動態發佈綁著公主頭的亮麗美照，隨後再加碼一張四格丸子頭髮型，甜美的粉嫩髮色讓粉絲看到目不轉睛，今天就來盤點4個「編髮技巧」，只要簡單幾步驟，就能打造阿部瑪利亞同款俏皮造型，手殘也能輕鬆學會。

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

▲阿部瑪利亞難得曬出綁頭髮的造型。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

＃十秒公主頭

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

▲阿部瑪利亞綁公主頭，氣質秒加倍。（圖／翻攝自IG@_abedesu，小紅書@醒醒別再睡了，下同）

1.先把頭頂的頭髮分成三束，抓起中間頭髮，拿橡皮筋綁緊。

2.將留下的左右兩側頭髮，拉至中央綁緊。

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

3.將綁緊的兩側頭髮，向上拉起，轉一圈後，型成一個洞。

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

4.最後將中間的頭髮，拉出來固定即可。

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

＃簡易丸子頭

只要會綁高馬尾，就能輕鬆得到阿部瑪利亞同款丸子頭，首先用手抓起整束頭髮，使用髮束綁兩圈，第三圈則將頭髮穿過髮束空隙，用食指勾出一個弧度，最後將髮束拉緊，即可完成簡易丸子頭。

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

▲簡易的丸子頭，手殘也能輕鬆學會。（圖／翻攝自IG@_abedesu，小紅書@瑪麗亞瑪麗轟）

＃偽麻花辮

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

▲阿部瑪利亞的麻花辮太俏皮，快點學起來。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

1.先將頭髮分成左右兩束，其中一束再分兩半。

2.將其中一束用橡皮筋固定，並用手指戳出一個洞。

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

▲偽麻花辮根本是手殘福音。（圖／翻攝自小紅書@桃汁三三，下同）

3.戳出洞後，將另一束從中心洞口穿出來。

4.重複同樣動作至喜歡的長度，就能擁有簡易的偽麻花辮了。

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

＃造型髮飾

另外，阿部瑪利亞雖然不常綁頭髮，卻經常利用髮箍及各式帽款做造型，不論是俏皮可愛的浪漫捲髮，搭配穿搭同色系髮箍，還是日系少女必備的貝蕾帽，都能讓整體穿搭更加分，搭配造型編髮也非常適合，簡單好上手，還非常時髦、好駕馭喔！

▲阿部瑪利亞曬造型編髮太可愛。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

▲阿部瑪利亞利用頭飾做造型，為穿搭加分。（圖／翻攝自IG@_abedesu）

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關鍵字：

阿部瑪利亞, 木曜女神, 頭髮, 編髮, 頭髮造型

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