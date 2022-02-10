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天天敷是大忌！艾莉絲曝「敷面膜最佳時機」，最能吸收精華液

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▲▼艾莉絲曝最佳敷臉時機。（圖／翻攝自FB）

▲敷面膜學問大。（圖／翻攝自FB/艾莉絲、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據調查，台灣人最愛敷面膜，但是你敷對了嗎？藝人艾莉絲在臉書分享7大敷臉心得，其中一點就是「面膜不要天天敷」很重要！

#別把面膜放在熱水加溫

不建議把面膜放在熱水裡加溫，雖然這樣敷起來很舒服，但溫度會破壞掉精華液裡的成分營養，造成變質，這樣對肌膚並不好。

#最佳敷臉時機是泡完澡30分鐘內

那麼什麼時候敷面膜最好呢？她分享泡完澡30分鐘之內是最好時機，當毛細孔還在微張的狀態下，血液循環順暢時，最能夠吸收面膜裡的精華液。

▲▼艾莉絲曝敷面膜最佳時機。（圖／Unsplash）

#泡澡時不要敷臉

很多人會在泡澡時，利用浴室的水蒸氣打開肌膚毛細孔時來敷臉保濕，但其實這時候面膜會因為水氣的關係，沒有辦法很服貼臉部，也因為臉部會流汗，讓精華液及汗水都混在一起，不是很乾淨舒服。

#敷臉10-15分鐘最好

她表示因為平時比較忙碌，通常不會敷超過10分鐘，也會趁敷臉的時間來吹頭髮或者替全身塗抹有機按摩油來保濕。敷臉的時間不宜太長，不是敷愈久就越有效，敷太久反而會造成面膜紙變乾燥而帶走毛孔裡的水分。

#別敷臉敷到睡著

千千萬萬不要敷臉敷到睡著，那是一件非常可怕的事！面膜紙乾掉之後會帶走很多肌膚的水分，而且還會產生細紋，再累都不能敷著睡著。

▲▼艾莉絲曝敷臉最佳時機。（圖／翻攝自FB）

#別敷完臉就算了

在敷完臉之後，如果臉上還有很多精華液，建議可以用清水洗淨，接著再噴上有機純露花水輕拍臉部，同時間可以為肌膚按摩穴道淋巴，加強老廢物質的代謝，最後再塗抹上乳液。

#不要天天敷臉

敷面膜其實比較偏向速效、急救型的加強保養法。建議一週最多2-3次即可，作為加強肌膚保濕的集中強效護理。建議大家使用有機植萃的面膜哦，因為成分裡沒有添加化工防腐劑和酒精，不會讓肌膚越敷越敏感，也不會造成肌膚發紅發癢的問題。

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關鍵字：

艾莉絲, 敷臉, 面膜, 知識

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